Las dunas de O Carreiro muestran una asombrosa recuperación gracias a la medidas de protección introducidas

Las dunas de la playa de O Carreiro, en las que se encuentra el Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento arqueológico de Adro Vello, presentan un estado de recuperación casi asombroso.

El balizamiento y señalización instalados por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hace casi un lustro parecen haber sido suficientes para propiciar el desarrollo de las dunas, que presentan ahora un aspecto totalmente diferente y mejorado, a pesar de los daños que le han causado los fuertes temporales del pasado invierno.

Así estaba el acceso a la playa en 2022. / M. Méndez

Esas adversidades meteorológicas, unidas a las fuertes embestidas del mar, se llevaron buena parte de la arena de la zona dunar más expuesta, pero aun así el conjunto de la duna es ahora dos o tres veces más grande que cuando comenzó todo el proceso de recuperación. Y si no crece más es porque tras el cordón dunar existe una carretera que le impide seguir avanzando.

La mejor prueba de lo mucho que ha aumentado el volumen de arena en la duna es que muchos de los postes y cuerdas que se habían colocado en 2022 para prohibir que se pisara el cordón dunar ya no cumplen su función, puesto que han quedado casi enterrados por completo.

Postes y cuerdas colocados en 2022. / M. Méndez

Y lo mejor de todo es que la medida introducida por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, con ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y una inversión de 20.000 euros en la colocación de postes de madera y cordeles con los que impedir el paso por la duna, no solo ha permitido la regeneración natural de la misma, sino también la preservación de diferentes especies de flora y fauna.

Con esta acción, similar a la ejecutada en espacios tan importantes como el istmo de A Lanzada y su playa, también se establecían los puntos de acceso peatonal a la playa de O Carreiro, evitando así la invasión del cordón dunar.

El pasado invierno el mar se llevó parte de la arena. / M. Méndez

El objetivo de aquel plan impulsado por la Xunta, con ayuda europea, era el «mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural natural de las poblaciones, del paisaje rural y de las zonas con alto valor natural».

Una meta que en este caso en concreto parece haberse logrado, dada la más que evidente recuperación de un entorno privilegiado perteneciente a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Complexo Ons-O Grove que comparte protección con espacios como A Lanzada y el tramo costero exterior de la península grovense, entre los lugares de Reboredo y San Vicente do Mar, donde también se sitúa la laguna de A Bodeira.

Hace más de una década, la Xunta y el Concello de O Grove ya habían instalado paneles informativos en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ons-O Grove para buscar la implicación y colaboración ciudadana, al tiempo que desde la administración local se implementaba el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO), impulsado por el propio gobierno local en colaboración con la Fundación Biodiversidad y la Xunta de Galicia.

El cordón dunar de O Carreiro hace cuatro años. / M. Méndez

De este modo se dictaban normas de comportamiento en el Complejo Ons-O Grove, incidiendo en que está prohibido circular a motor por el mismo -tanto en coche como en moto-, prender fuegos, acampar o tocar plantas y animales.

«Los interesados en disfrutar de este espacio de 7.507 hectáreas, de las cuales 5.517 pertenecen a aguas marinas, deben tener presente que para conservarlo en buen estado hay que adoptar prácticas o conductas adecuadas y respetuosas», se decía entonces.

Por eso se pedía, por ejemplo, «que se respeten las plantas y animales, que son parte inseparable de la naturaleza», y se advertía de que «el fuego puede destruir la vida».

El cordón dunar de O Carreiro, en la actualidad. / M. Méndez

«No introduzcas plantas ni animales exóticos, ya que causan un gran daño en el equilibrio de la naturaleza, y lleva tu basura, depositándola en contenedores de recogida selectiva», añadían en Medio Ambiente

Del mismo modo se reclamaba a los visitantes «usar los vehículos solo en carretera y caminos habilitados para circular, aparcando solo en zonas autorizadas y evitando siempre la agresión directa al medio ambiente, es decir, evitando pisar los cordones dunares o cualquier otra parte del espacio protegido».

Al tiempo que incidían en que «tu colaboración es fundamental para la conservación de las especies y del equilibrio ecológico», como podía leerse en algunos de los carteles instalados en A Lanzada, los responsables medioambientales animaban a los ciudadanos a visitar el Complejo Ons-O Grove desde el respeto.

Imagen tomada en abril en la que se aprecia el tamaño de la duna. / M. Méndez

En Medio Ambiente aprovechaban para destacar que «el espacio natural del LIC Complejo Ons-O Grove se extiende a caballo de las rías de Arousa y Pontevedra; al norte, y en el interior de la ría arousana, se encuentra Punta Carreirón, en el extremo sur del Concello de A Illa, y varios islotes próximos de naturaleza rocosa y arenosa, como son Rúa, Guidoiro Areoso y Guidoiro Pedregoso, así como una amplia superficie de aguas marinas y bajíos».

Ya en el sur, «la ensenada de O Grove y el estuario del río Umia forman una bahía muy protegida, poco profunda y con extensas superficies intermareales, separada de mar abierto por el tómbolo de A Lanzada».