La creación de la Ruta dos Burros Fariñeiros de O Grove entra en su recta final

El pasado mes de marzo se daba cuenta del proceso de contratación de los trabajos para la rehabilitación de la antigua ruta de los burros «fariñeiros» de O Grove, en el entorno del río de Cova da Loba, donde antiguamente funcionaban los molinos a los que estos animales llevaban maíz y trigo, para regresar a casa cargados de sacos de harina (fariña), de ahí el nombre gallego que se da a esta especie (Equus asinus).

Ahora el alcalde, José Cacabelos, da cuenta del avance de los trabajos y dice que «están a punto de finalizar», aunque asumiendo la existencia de ciertas complicaciones y retrasos sobre lo inicialmente previsto debido a la oposición de algunos propietarios de terrenos situados en la zona de actuación.

El mismo rechazo, por cierto, que desde hace un par de décadas bloquea tanto esta ruta como el ansiado paseo con el que Cacabelos aspira a unir Punta Moreiras con A Lanzada.

La senda actualmente en obras. / FdV

«A pesar de las dificultades vamos avanzado después de muchos años de gestiones para hacer realidad una ruta que nace en la ensenada de Punta Moreiras y sube por Monte da Serpe hasta conectar con el Camiño vello de Reboredo», detalla el regidor.

Se trata de una senda paralela al río con cinco metros de ancho en cada orilla del mismo «para disfrute de vecinos y turistas, que de este modo van a poder disfrutar de paisajes impresionantes del rural de O Grove», apostilla.

La Ruta dos Burros Fariñeiros, procede recordar, es una senda de 1.240 metros de longitud que se divide en tres tramos y discurre junto a varios molinos que actualmente en ruinas, arrancando en la pasarela que une Monte da Serpe con Punta Moreiras, donde se encuentran el Acuario O Grove y el Museo de la Pesca y la Salazón.

Con la intención de «conectarla en el futuro con el río de Cova da Loba», el alcalde sostiene que su intención es «seguir impulsando el senderismo en la parroquia de San Vicente», en este caso con un desembolso de unos 90.000 euros con cargo al proyecto A Gastromeca.

Las obras en la plaza de O Corgo. / FdV

El mismo, por cierto, con el que se financia la reconstrucción de la plaza de O Corgo para su conversión en «refugio climático», siendo esta una de las obras con las que se muestra más satisfecho el propio Cacabelos a medida que se aprecia el avance de la misma.

Este proyecto de «Adecuación de la plaza de O Corgo como refugio climático y petfriendly» tiene un presupuesto base de licitación de 638.000 euros. Su objetivo es transformar 8.486,13 metros cuadrados en un refugio climático urbano, en un espacio petfriendly y en una plaza dura polivalente para eventos.

Se hace también con cargo al proyecto «A Gastromeca», que persigue convertir «la zona norte de la plaza en un espacio que mitigue los efectos del cambio climático mediante la creación de zonas verdes extensas, arbolado de porte, una pérgola orgánica y sistemas de drenaje sostenible». Se cree que, de este modo, podrá reducirse la temperatura superficial «entre 3 y 5 grados centígrados».