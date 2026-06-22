Aris Gómez, víctima de trata, lanza un curso online para formar a profesionales y ayudar a otras mujeres explotadas

La vilagarciana Aris Gómez, que hace días presentaba en FARO DE VIGO el libro de autoayuda «Aris: De la oscuridad a la libertad», basado en las dolorosas experiencias que tuvo que sufrir a lo largo de su vida, como maltrato infantil, violencia de género y trata de seres humanos, impulsa el curso online «Especialista en Intervención Integral con Víctimas de Trata».

Es un programa especializado en intervención integral con víctimas de trata de seres humanos que está dirigido a profesionales del ámbito social, educativo, sanitario y jurídico, al igual que a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Una pregunta adecuada, una intervención correcta o una mirada preparada pueden marcar la diferencia entre seguir atrapada o encontrar una salida Aris Gómez — Víctima de trata y escritora

En el mismo aborda procedimientos como la «detección e identificación» de casos relacionados con la trata de personas, pero también aspectos vinculados a la protección y atención a las víctimas, además de profundizar en el modo de actuar cuando hay menores de por medio.

El curso «Especialista en Intervención con Víctimas de Trata de Seres Humanos» es una formación que «nace de años de aprendizaje e investigación, pero también de mi experiencia personal», relata Aris Gómez.

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«La trata de personas es una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos y, sin embargo, sigue siendo una realidad invisible para gran parte de la sociedad», argumenta. De ahí su interés por darle visibilidad, tanto con el libro antes citado como con la organización de acciones divulgativas y formativas.

Está convencida de que, «muchas veces, las víctimas pasan por consultas médicas, centros educativos, servicios sociales o dependencias policiales sin ser identificadas como tales», de ahí que sintiera «la necesidad de crear una formación rigurosa, práctica y profundamente humana».

Evitar la revictimización

No se trata de un curso basado únicamente en conceptos teóricos, sino que ofrece «herramientas reales para que los profesionales de las emergencias, la sanidad o la seguridad sepan detectar señales de alerta, comprender el impacto del trauma, intervenir de forma adecuada y evitar la revictimización».

Muchas veces, las víctimas pasan por consultas médicas, centros educativos, servicios sociales o dependencias policiales sin ser identificadas como tales Aris Gómez — Escritora

Es, insiste, «una formación dirigida a psicólogos, trabajadores sociales, educadores, personal sanitario, miembros de ONG, juristas, criminólogos, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a estudiantes que quieran especializarse en este ámbito».

Su objetivo es que cada profesional que realice esta formación «pueda convertirse en una oportunidad de protección para cualquier víctima, porque en muchas ocasiones una pregunta adecuada, una intervención correcta o una mirada preparada pueden marcar la diferencia entre seguir atrapada o encontrar una salida».

La escritora vilagarciana con su obra. / FdV

Y si el curso se centra en la trata de seres humanos es «porque conozco de primera mano las consecuencias que tiene no recibir la ayuda adecuada en el momento oportuno», proclama la vilagarciana, demostrando nuevamente que «cuando la vida nos rompe, hay que convertir las heridas en fuerza», tal y como indicaba ya el sábado en declaraciones a FARO.

Sabe bien de lo que habla porque sufrió la trata y porque ella misma echó en falta «profesionales con una formación especializada capaz de comprender determinadas realidades desde una perspectiva humana, informada y libre de prejuicios».

Con el paso de los años entendió que «muchas veces el problema no es la falta de voluntad de ayudar, sino la falta de herramientas para identificar lo que está ocurriendo y actuar correctamente».

Por eso decidió «estudiar, investigar y profundizar en este ámbito, tratando de transformar mi experiencia en conocimiento útil para otros profesionales».

En resumen, que el objetivo del curso de formación online que promueve es «que los profesionales dispongan de recursos reales para detectar señales de alerta, comprender el impacto del trauma, intervenir de forma adecuada y evitar la revictimización».

Lo plantea una víctima acostumbrada a sufrir que insiste en agradecer el trabajo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional y la Guardia Civil, «que fueron esenciales en mi proceso de liberación y búsqueda de justicia», explicaba hace días a FARO.

La autora del libro titulado «Aris: De la Oscuridad a la Libertad». / FdV

Una mujer, cabe recordar, que a raíz de haber sido obligada a prostituirse fue diagnosticada de un estrés postraumático grave que derivó en un trastorno neurológico funcional.

Años después sufrió varios contagios por covid-19 y desarrolló covid persistente, lo cual agravó su estado de salud y se sumó a otras patologías con las que convive, como la encefalomielitis miálgica, la fatiga crónica y alta sensibilidad química ambiental.

De ahí que el suyo haya sido «un camino complejo, lleno de incertidumbre, tratamientos, recaídas y momentos muy difíciles que también me han enseñado el valor de la resiliencia, la importancia de escuchar al cuerpo y la necesidad de no rendirse cuando parece que todo está en contra».

Y de ahí el canto a la esperanza que la autora realiza en «Aris: De la Oscuridad a la Libertad», una obra surgida de «una necesidad muy profunda de contar mi verdad, que durante años guardé en silencio», explica.

Escribir este libro fue para ella «una forma de ordenar emociones, comprender mi propio camino y recuperar mi voz», de ahí que insista en que no es un libro sobre el sufrimiento, sino «sobre la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido».