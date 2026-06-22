Los alcaldes de O Salnés piden moderación con el consumo de agua ante los primeros problemas de suministro

Todos los años, en algún momento de junio o julio, se produce en O Salnés un fuerte repunte en el consumo de agua. Coincide siempre con la primera ola de calor del verano y se debe, entre otras razones, al llenado de piscinas particulares y al riego de jardines. Por ello, los alcaldes de O Salnés hacen ahora un llamamiento a la moderación en el consumo de agua de la red comarcal de abastecimiento.

En el Ayuntamiento de Meis ya se han producido los primeros problemas, de ahí que la alcaldesa, Marta Giráldez firmase el pasado día 15 un bando solicitando a los vecinos «hacer un uso responsable del agua e incluso moderar los consumos».

«Detectamos que el depósito que tenemos en San Tomé solo se llenaba a la mitad de noche, cuando debería llenarse al 90 por ciento, y eso nos dio que pensar que se estaba produciendo un exceso de consumo por el llenado de piscinas, por lo que sacamos el bando», apunta la regidora de Meis.

Ramón Guinarte, de la Mancomunidade do Salnés: "El pico de consumo ya empezó"

En O Salnés hay más de 2.500 piscinas al aire libre, y la gran mayoría, por no decir todas, se llenan con la llegada de los primeros días de calor intenso en junio. En muchos casos, los propietarios emplean para ello el agua de la red pública y eso, en situaciones de sequía prolongada o mucha demanda de agua, puede provocar que llegue menos suministro a los depósitos municipales situados en zonas altas, como ocurrió con el de San Tomé de Nogueira, en Meis.

«El pico de consumo de agua ya empezó. Sí que hemos detectado un incremento en el consumo, aunque por ahora sin incidencias en el abastecimiento», señala a su vez el gerente de la Mancomunidade do Salnés, Ramón Guinarte. Este tipo de alta demanda de agua se registra siempre en cuanto se produce una subida súbita de los termómetros, y se acentúa en julio y agosto, debido a la llegada a la comarca de miles de visitantes.

«Estimamos que, si el tiempo acompaña, este va a ser un verano con una tasa de ocupación alta, similar a la de los últimos años y por lo tanto con un elevado consumo de agua», añade Guinarte.

Tuberías y depósitos

Las administraciones públicas llevan meses trabajando para reducir, en la medida de lo posible, los problemas de abastecimiento que podrían darse en caso de que se produjese un cóctel con sequía, calor y mucho turismo. Para ello han realizado diferentes actuaciones en infraestructuras.

Meis, por ejemplo, acometió una obra importante en el camino de Alvarín, en San Tomé, donde había un tramo de tubería con varias fugas. La Mancomunidade do Salnés, por su parte, está probando estos días un nuevo bombeo en la estación de captación de Ponte Arnelas, en el río Umia. Se trata de un motor al que se podrá recurrir en los momentos de mayor demanda de caudal.

Entre tanto, el equipo que dirige el presidente David Castro está trabajando en dos grandes proyectos de infraestructura, como son la ampliación de la depuradora de Treviscoso y la construcción de una nueva tubería de abastecimiento a O Grove.

En el primer caso, los técnicos redactores del proyecto y los de Augas de Galicia tendrán este jueves la última reunión de coordinación para pulir los detalles del proyecto antes de firmar el convenio entre Augas y la Mancomunidade y licitar la obra.

En lo que respecta a la nueva tubería a O Grove, la Mancomunidade ha presentado una alternativa a la Xunta de Galicia, que pasa por construir el nuevo colector bajo una senda que ha proyectado el Ayuntamiento de Sanxenxo. De este modo, la tubería ya no tendría que ir como ahora bajo el agua, lo cual supone un grave problema porque en caso de rotura hay que esperar a que baje la marea para poder repararla.

O Grove

O Grove es uno de los Ayuntamientos de la comarca más vulnerables a un eventual incidente en el abastecimiento de agua.

Su principal talón de Aquiles es la tubería de entrada a la localidad, que ya ha dado múltiples problemas. «Si la tubería rompe en julio o agosto podríamos tener un problema enorme porque en esas semanas hay tanto consumo que no podríamos garantizar el suministro más allá de cuatro horas», advierte el alcalde, José Cacabelos.

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Otro quebradero de cabeza para el regidor grovense es el depósito de Cons da Garda, que da servicio a la parroquia de San Vicente. «Se ha quedado pequeño, y el año pasado hubo días que se llenaba hasta tres veces al día». Cacabelos señala que, «nunca está de más pedir un consumo responsable de agua, porque es un recurso limitado», y que esta petición es especialmente necesaria en San Vicente, donde hay numerosas segundas residencias, muchas de ellas con piscina. «Si no hay moderación podemos llegar a tener problemas por falta de suministro o de presión», advirtió.