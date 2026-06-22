El albergue de Carril figura como cerrado en la web de la Xunta por error

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha remitido un correo al portal web de Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta, pidiendo que actualicen en internet los datos relativos al albergue de peregrinos del Carril, que figura como «cerrado temporalmente» y con «fecha de reapertura indefinida».

FARO publicó este lunes que las cifras de ocupación del albergue Andrés Fernández García están siendo muy modestas desde su apertura, en julio del año pasado. En el mes de mayo, por ejemplo, pernoctaron en el albergue solo medio centenar de personas.

En el Concello de Vilagarcía consideran que el error de la página web de la Xunta de Galicia «está influyendo negativamente en los niveles de ocupación, ya que las personas que consulten ese medio oficial descartan la opción vilagarciana para alojarse pensando que no está operativa», cuando la realidad es que el alojamiento sí está abierto.

«El gobierno local entiende que la difusión de la existencia del albergue, así como la correcta información sobre el servicio son fundamentales para que la gente tenga la posibilidad de recurrir a él, especialmente en la temporada de verano, cuando más peregrinos hacen el Camino de Santiago aprovechando la Ruta Marítimo Fluvial Mar de Arousa o siguiendo la Variante Espiritual», señalan desde Ravella en un comunicado.

Con el objetivo de mejorar la divulgación del privilegiado alojamiento del Carril, incluido en la Rede de Albergues de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento también se ha dirigido a Turismo Rías Baixas (que depende de la Diputación) y a la Mancomunidade do Salnés para que incluyan las instalaciones del Carril en sus respectivas publicaciones y medios informativos físicos y digitales.

Además, el nuevo portal municipal de turismo de Vilagarcía, que se va a presentar en breve, dedica un apartado al albergue promovido, construido y financiado por el Ayuntamiento y que actualmente gestiona la administración autonómica.

Apenas dos personas al día de media

El albergue de Carril entró en funcionamiento en julio de 2025, para cerrar apenas dos meses después debido al desprendimiento de partes del forjado del techo. El Ayuntamiento realizó las obras de puesta a punto, y la Xunta de Galicia autorizó la reapertura del servicio poco después del puente festivo de la Constitución, a principios de diciembre.

De este modo, el albergue Andrés Fernández García estuvo abierto el año pasado apenas tres meses (julio, agosto, y partes de septiembre y diciembre), durante los cuales tuvo una ocupación de 102 personas. Esto supone una media de apenas tres personas por noche. Según Turismo de Galicia, entidad que gestiona ahora albergue, el mes de mayor afluencia fue agosto, con 55 personas.

Noticias relacionadas

Las cifras no están siendo mucho mejores en lo que va de 2026. Desde el 1 de enero y hasta el 8 de junio, durante las temporadas en las que el albergue estuvo operativo, la ocupación fue de 132 personas. El mes de mayor afluencia fue el de mayo, con 49 peregrinos en total.