Acondicionan el entorno del pabellón polideportivo «nuevo» de Monte da Vila

El último plan de asfaltados diseñado por el Concello de O Grove ha permitido intervenir en el entorno del pabellón polideportivo estrenado en 2015 en Monte da Vila.

El alcalde, José Cacabelos, saca pecho por ello, argumentando que se trata de una zona muy concurrida que se encontraba en deplorables condiciones.

Considera el regidor que con el asfaltado del entorno de dichas instalaciones mejora la accesibilidad, «al tiempo que contribuimos a incentivar la práctica deportiva y el ejercicio físico».

Tras indicar que la zona «será pintada y dotada de señalización vertical, para que quede en perfectas condiciones y garantizar la seguridad de los usuarios», el regidor hace hincapié en que «este asfaltado se suma a las muchas e importantes inversiones que estamos realizando en el ámbito deportivo».

La explanada situada ante el pabellón. / FdV

A su juicio, «no hay más que ver los proyectos que hemos llevado a cabo en los campos de fútbol de As Lampáns y Monte da Vila, en este último con una pronta renovación del terreno de juego para dotarlo de un nuevo sistema de césped artificial de tercera generación que cumpla con los estándares FIFA Quality para instalaciones deportivas».

Hay que tener en cuenta que en ese mismo lugar se sitúan también las pistas de pádel, además de localizarse a escasos metros de importantes instalaciones socioculturales, sanitarias y educativas.

Por cierto, José Cacabelos anuncia que «se está redactando el proyecto para la reforma del local del club de remo Mecos, y en cuanto esté finalizado se lo presentaremos a la directiva».