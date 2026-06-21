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Roban cobre en farolas de Dena y el polígono de Sanxenxo

Los cacos actuaron de noche, forzando las trampillas, para llevarse un botín cada vez más codiciado en los mercados internacionales

Una de las farolas atacadas.

Una de las farolas atacadas. / T. Hermida

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Tino Hermida

Meaño

Los ladrones de cobre se cebaron con el alumbrado público del vial de la parte baja de Dadín, en Dena (Meaño), y una zona colindante del polígono industrial de Nantes (Sanxenxo), dejando ambos lugares sin luz.

Son decenas de farolas las afectadas en este parque empresarial, parte de ellas centradas en la conocida coloquialmente como «rúa do colesterol», que es un tramo circular de un kilómetro situado tras los locales comerciales de la calle de entrada.

La otra zona afectada es la del vial interior que, desde del citado polígono, sube hacia Dadín y Viliquín, en Dena, la parte dependiente ya del Concello de Meaño. En este caso fueron cinco farolas del tramo las asaltadas por los «amigos de lo ajeno», quienes, aprovechando que la zona está apartada del núcleo poblacional, detectaron que resultaba más fácil actuar allí.

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Así, con nocturnidad y forzando las trampillas sitas en la parte baja de las farolas, accedieron al interior de cada una, cortando la luz y tirando luego del cableado para sustraer el cobre, metal cuyo precio crece en los mercados internacionales y hace que el botín sea cada vez más el atractivo para los cacos.

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