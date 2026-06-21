«Pontevedra es una provincia segura en sanidad animal»

El veterinario arousano Fernando Crusat Méndez ha sido nombrado esta semana jefe del servicio provincial de Ganadería de Pontevedra. Licenciado en Veterinaria por la Universidade de Santiago de Compostela, inició su carrera profesional entre Forcarei y A Estrada. Posteriormente, trabajó en Lalín, uno de los principales municipios ganaderos de Galicia, donde se familiarizó con la problemática de este importante sector. Sus siguientes destinos fueron la oficina rural de Caldas de Reis y Pontevedra, donde coordinó el área de animales rumiantes para toda la provincia. En O Salnés es también conocido por ser el presidente de la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, y vocal del pleno del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas.

¿Cuál es el principal cometido de su departamento?

Somos los encargados de garantizar la sanidad animal y de asegurar la trazabilidad en su posterior ingreso en la cadena alimentaria.

La ganadería lleva meses asediada por enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa o la peste porcina africana. ¿Qué nivel de riesgo existe en la provincia de Pontevedra?

Debido al cambio climático estamos asistiendo a la aparición de una serie de enfermedades emergentes que aquí no tendrían por qué darse. Pero nosotros contamos hoy en días con dos grandes ventajas: tenemos unos servicios veterinarios oficiales totalmente profesionalizados y preparados para la contención de cualquier enfermedad, y un sector ganadero que ha avanzado mucho en estos años hacia la profesionalización. Pontevedra no solo es una provincia segura, sino que me atrevería a decir que Galicia es una comunidad autónoma modelo en sanidad animal. No podemos olvidar que Pontevedra fue una de las primeras provincias en declararse indemne de tuberculosis.

¿Le preocupan las poblaciones de jabalí, que sí son muy abundantes en ciertas comarcas?

Es necesario establecer un programa de actuación sobre la cabaña de jabalíes, puesto que pueden ser reservorio de enfermedades, como la peste porcina africana. Estamos trabajando en eso, y creo que vamos en el buen camino. También quisiera romper una lanza por los compañeros de epidemiología, que trabajan muy duro para que Galicia siga siendo una comunidad autónoma modelo.

¿Existe ganadería en O Salnés?

En O Salnés existió ganadería. En casa de mi abuela de Dena (Meaño), recuerdo que había ganado vacuno, porcino, avícola... Era una casa donde se criaban muchos animales, y sucedía lo mismo en toda la comarca de O Salnés. Pero eso ha cambiado, y la ganadería ha sido sustituida por la vitivinicultura, aunque sí se mantiene un censo importante de caballos y quedan algunas empresas de avicultura.

O Salnés tuvo una feria de ganado muy importante en O Mosteiro (Meis).

Cuando empecé a trabajar en Forcarei, en 1992, y hablaba con los ganaderos de allí les contaba de donde venía, y ellos me decían que la feria de Mosteiro había sido de las mejores ferias de Galicia. Todo eso ha quedado superado por la profesionalización del sector. Más adelante visité la feria como inspector veterinario, cuando trabajaba en Caldas. Se celebraba los segundos y cuartos sábados de cada mes y pude ver en persona lo que era esa feria y lo que había sido.

¿Cuales son los grandes retos a los que se enfrenta el sector?

Como cualquier actividad comercial, la ganadería está sujeta a los vaivenes de la economía, y en este sentido el sector se ha quejado últimamente por el precio de la leche. Desgraciadamente, las enfermedades que puedan aparecer también pueden influir negativamente, aunque una buena gestión puede minimizar los daños, como se ha visto en Cataluña con el brote de peste porcina.

¿Existe relevo generacional?

Me encanta leer noticias sobre gente joven que abandona sus profesiones en las ciudades para retomar las explotaciones ganaderas de sus padres, y que incluso se atreven a innovar comercializando productos nuevos, como quesos o yogures. Pero lo cierto es que la falta de relevo generacional es un problema que atenaza al sector y hay granjas que están desapareciendo por este motivo. No hay una pérdida de censo animal, pero sí una mayor concentración. Como en todo, la clave está en conseguir que la ganadería sea una actividad rentable, que valga la pena dedicarse a ello.

En la provincia de Pontevedra hay muchos caballos en el monte.

Sí, y quiero reivindicar la gran labor que hacen las personas que tienen caballos o vacas en el monte, porque no solo crean riqueza sino que con el pastoreo de sus animales ayudan a prevenir los incendios.