Seguridad ciudadana
La Policía de Vilagarcía precinta un local hostelero de Doutor Carús tras hallar droga en una inspección
Los agentes intervinieron 8 gramos de cocaína y casi 5 de hachís
La revisión de los extintores ya estaba caducada
La Policía Local de Vilagarcía de Arousa precintó durante la madrugada de este domingo un local hostelero de la plaza del Doutor Carús, después de una inspección en la que los agentes detectaron varias irregularidades y se incautaron de drogas.
La Policía municipal acudió al establecimiento junto a agentes de la Policía Nacional. Se trata de un local que tiene licencia de café bar, y durante la inspección se intervinieron 7,8 gramos de cocaína y 4,7 de hachís.
A mayores, los policías vieron que los extintores tenían la fecha de revisión ya vencida, que había cámaras en el interior del establecimiento sin los preceptivos carteles informativos y que carecía del obligatorio cartel de prohibición de fumar en el interior.
Los vecinos del barrio de O Castro se han quejado en numerosas ocasiones de los excesos de algunos locales de hostelería de la zona
A mayores, los guardias levantaron acta de otras irregularidades en materia higiénico-sanitaria.
Así las cosas, se ordenó el precinto provisional del establecimiento como medida cautelar y de urgencia «por existir un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas», indica la Policía Local en una nota a los medios de comunicación.
La denuncia ha sido puesta en conocimiento de las administraciones para su tramitación y la adopción de las medidas que procedan.
Se da la circunstancia de que los vecinos del entorno de O Castro se han quejado en más de una ocasión de las molestias que les originan algunos establecimientos hosteleros de la zona, por el exceso de ruido o por superar, en algunos casos, el horario máximo de apertura al público.
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