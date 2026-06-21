A Illa crea un roteiro literario en memoria de Begoña Caamaño

A Illa contará con un nuevo recurso cultural, literario y feminista a través del Roteiro Begoña Caamaño, una iniciativa inspirada en la figura de la escritora y periodista gallega. El proyecto nace a raíz de las Xornadas de Homenaxe a Begoña Caamaño, celebradas los días 20 y 21 de julio de 2026, organizadas por Uxía Senlle con la colaboración de la concejala de Educación e Igualdad, Lidia Barreiro.

La ruta recorrerá el tramo comprendido entre Gradín y Punta Cabalo, convirtiendo el paisaje arousano en un itinerario de descubrimiento, memoria y creación colectiva. El roteiro incluirá paradas en lugares como A Comboa, A Abilleira, O Portiño, A Carbonera, Testos, Niño de Corvo, Punta de Barbafeita, Pedraserrada, Milhomes, Area da Secada o Sualaxe, entre otros enclaves de valor paisajístico y simbólico.

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Las explicaciones incorporarán aportaciones toponímicas de la maestra Helena Domínguez, además de creaciones e interpretaciones artísticas coordinadas por Uxía Senlle. El material se presentará en un tríptico con mapa del recorrido y reseñas explicativas, disponible en varios idiomas en la Oficina de Turismo y a través de canales digitales. La propuesta aspira a consolidarse como una invitación permanente a conocer la localidad desde la literatura, la igualdad y su patrimonio material e inmaterial.