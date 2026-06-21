Gardacostas auxilia en Vilagarcía a un velero y decomisa más pulpo y nécora

Gardacostas de Galicia sigue desplegando una intensa labor para tratar de frenar a los piratas de las rías. En los últimos días sus efectivos protagonizaron nuevos operativos que, una vez más, dieron como resultado el decomiso de artes empleadas de manera ilegal en la pesca de pulpo y nécora. Al igual que fueron recuperados y devueltos al mar diferentes lotes de ambas especies, que siguen en veda hasta el mes que viene y son dos de las más castigadas por los furtivos.

Destacan acciones como las que tuvieron lugar en Mera, A Illa de Arousa y A Guarda, donde los guardacostas interceptaron 262 nasas y cacharros de pulpo, junto con 63 kilos de este cefalópodo, 14 de almeja y un kilo de nécora y camarón.

Pero la acción de este servicio adscrito a la Consellería do Mar no se limita al control de los furtivos, sino que, como se explicó en otras ocasiones, también desempeña un importante papel en materia de salvamento marítimo.

Una de sus últimas intervenciones tuvo lugar frente a la playa de Compostela, en Vilagarcía, donde los funcionarios de este servicio, a bordo la embarcación auxiliar «Ría de Vigo», tuvieron que asistir al velero «Pena do Chao» cuando se encontraba a la deriva, con dos personas a bordo. Finalmente fue remolcado a un puerto seguro.