El Centro Artístico Chassé y la Asociación de Pole Sport do Salnés organizaron en el Auditorio de Ribadumia la gala «Raíces». Por el escenario pasaron cerca de un centenar de bailarinas de la entidad organizadora que tuvieron a su disposición tres barras para desarrollar su coreografías con temática relativa a diferentes países del mundo. No solo hubo pole dance, sino también capoeira y otras expresiones artísticas que llenaron las butacas del Auditorio. Tal fue la demanda generada que se desarrollaron dos funciones en la tarde de ayer. Eva Lede, directora de Chassé, destacó el trabajo realizado y las buenas críticas recibidas tras el desarrollo del espectáculo.

La gala «Raíces» llena de pole dance y danza el Auditorio de A Senra | NOÉ PARGA