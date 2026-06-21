Los Concellos de Arousa y Pontevedra reciben 90 millones de fondos estatales

Los Ayuntamientos de las comarcas de O Salnés, Pontevedra, Caldas y Ullán se repartirán este año casi 90 millones de euros de fondos estatales, correspondientes al PIE de 2026 (Participación en los Ingresos del Estado).

El Concello de Pontevedra recibirá algo más de 30,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1 por ciento con respecto a 2025. Mientras, al de Vilagarcía de Arousa le corresponden casi 11,4 millones de euros, lo que significa un 8,8 por ciento más que el año pasado.

Por comarcas, a la de O Salnés-Ullán le corresponden 34,5 millones, un 7,8 por ciento más que en 2025, cuando los doce municipios de este territorio se habían repartido algo menos de 31,8 millones. Mientras, entre los concellos de Caldas, Portas y Moraña suman 4,4 millones; y en el resto del área metropolitana de Pontevedra (sin contar a la capital) dispondrán de algo más de 19 millones.

Pontevedra ingresa 290.000 euros por los impuestos de los carburantes y 145.000 por los del tabaco

El Congreso de los Diputados convalidó esta semana el decreto ley por el que se actualizan las cantidades que le corresponden a todos los municipios de España por su participación en los impuestos estatales, el PIE.

Esta es una aportación fundamental para el sostenimiento de las economías locales, y este año ha experimentando un incremento generalizado, debido a que el Ministerio de Hacienda también prevé recaudar más dinero en impuestos.

A la hora de asignar la cantidad que le corresponde a cada municipios por el PIE, el Gobierno tiene en cuenta una serie de factores, como la población o el esfuerzo fiscal de cada municipio. Así, los Concellos reciben más fondos cuantos más habitantes tengan y cuanto menor sea el esfuerzo fiscal que soportan sus vecinos.

Vilagarcía

Vilagarcía es uno de los Ayuntamientos que experimentan un mayor aumento en el PIE con respecto a 2025, acercándose a los 11,4 millones de euros. Se da la circunstancia de que el alcalde, Alberto Varela, es también el presidente de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), quien ha señalado que «la financiación local que los Ayuntamientos recibimos del Estado tiene que actualizarse, evitando estar condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales, ya que se aprueben o no, los Ayuntamientos seguimos teniendo que atender todos los servicios y cada vez más competencias, que no siempre cuentan con la financiación necesaria».

Alberto Varela también apeló a la Xunta de Galicia, pidiéndole que reciba a la Fegamp para abordar el anteproyecto de la futura nueva Ley de Administración Local de Galicia (Lalga), y que esta «siga la senda de incremento de la financiación local estatal y su carácter incondicionado», para evitar la discrecionalidad y eventuales sesgos partidistas.

Pontevedra y los demás Concellos

A Pontevedra le corresponden este año 30,7 millones de euros, frente a los 28,2 del ejercicio anterior. El Ministerio de Hacienda detalla algunos de los principales importes asignados a la ciudad del Lérez. Así, por el impuesto de la renta, el IRPF, Pontevedra ingresará 3,3 millones, y por el IVA, 2 millones.

A mayores, el Concello pontevedrés recibirá otros dos millones por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); 291.000 euros por los impuestos vinculados a la venta de hidrocarburos; 144.500 euros por la venta de labores del tabaco; y unos 30.000 euros procedentes de tributos a bebidas alcohólicas y cervezas.

En lo que respecta a las entregas a cuenta que le corresponden a los demás Concellos de O Salnés por el PIE, tras Vilagarcía se sitúa Sanxenxo, que recibirá este año casi 4,9 millones de euros. A Cambados le tocan algo más de 4 millones; a Catoira, 802.000 euros; a O Grove, 2.966.000 euros; a Meaño, 1,4 millones; a Meis, 1,1 millones; a Pontecesures, casi 760.000 euros; a Ribadumia, un poco menos de 1,4 millones; a Valga, 1,6 millones; a Vilanova, 2.880.000 euros; y a A Illa, 1,1 millones.

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En el área metropolitana de Pontevedra, Marín recibirá 7,7 millones de euros; Poio, algo más de 4,7 millones; Barro, 864.000 euros; Campo Lameiro, 410.000; A Lama, 588.000; y Pontecaldelas, Vilaboa y Cerdedo-Cotobade rondarán en los tres casos los 1,6 millones.