Cenicienta baila al son del Vilarousa

El pabellón Sara Gómez, en Fontecarmoa, cambió en la mañana del domingo la rutina de los entrenamientos y la competición por una atmósfera de cuento. El Club Vilarousa de gimnasia rítmica volvió a convertir su gala en mucho más que una exhibición deportiva. La entidad vilagarciana, dirigida por Sandra Estrada, reunió a cerca de 250 gimnastas llegadas de diferentes puntos de Galicia en una cita que llenó las gradas, despertó una gran expectación y volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de un club que cuida con mimo cada una de sus puestas en escena.

La temática elegida en esta ocasión fue Cenicienta, un hilo conductor que permitió envolver cada ejercicio en una historia reconocible para pequeños y mayores. Como viene siendo habitual en los eventos del Vilarousa, la gimnasia rítmica se mezcló con la música, el vestuario, la ambientación y una cuidada puesta en escena para construir una gala con identidad propia. El cuento sirvió de guía para una mañana en la que las gimnastas fueron protagonistas absolutas, tanto sobre el tapiz como en todo lo que rodeó una jornada pensada para disfrutar y compartir.

El Sara Gómez se transformó así en un escenario de fantasía. Cada actuación aportó una pieza más a un relato colectivo en el que hubo nervios, sonrisas, emoción y muchos aplausos. Las participantes pudieron mostrar ante familiares, compañeras y público el trabajo acumulado durante meses de entrenamiento. Más allá de la dificultad técnica de cada montaje, la gala permitió apreciar también el valor formativo de una disciplina que exige coordinación, constancia, expresión corporal y una enorme capacidad de concentración.

Las coreografías fueron muy aplaudidas. / Noe Parga

La presencia de gimnastas de toda Galicia elevó además el nivel y la dimensión de una convocatoria que ya se ha consolidado dentro del calendario del club vilagarciano. Para muchas de las participantes, la jornada supuso una oportunidad para compartir tapiz con deportistas de otros clubes y vivir una experiencia distinta a la competición ordinaria. La gala tuvo un componente deportivo evidente, pero también una dimensión social y emocional que explicó buena parte del éxito de la mañana.

En ese resultado tuvo mucho que ver la participación de las familias. Padres y madres colaboraron en la organización y en todos esos detalles que no siempre se ven desde la grada, pero que resultan imprescindibles para que un evento de estas características pueda desarrollarse con fluidez. Su implicación permitió que la gala mantuviese el ritmo previsto y que gimnastas, técnicos y asistentes pudiesen disfrutar de una cita especial.

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El público respondió con una gran entrada y con constantes muestras de cariño hacia las deportistas. La atmósfera de cuento fue agradecida tanto por los asistentes como por las participantes, que encontraron en el Sara Gómez un escenario ideal para cerrar la temporada con ilusión.