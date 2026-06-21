El campamento estival de A Lanzada abre sus puertas con 1.540 plazas para niños pontevedreses

El centro vacacional de A Lanzada, en el Concello de O Grove, acoge una nueva edición del consolidado campamento estival que promueve la Diputación de Pontevedra, este año con 1.540 plazas para niños de toda la provincia nacidos entre 2013 y 2018.

Como estaba previsto, 1.330 se adjudicaron por el procedimiento general, reservándose 210 para menores en situación o en riesgo de exclusión social

Esta misma tarde llegaron a las instalaciones los 140 integrantes del primer turno, viviéndose las habituales escenas de nerviosismo por parte de algunos críos, y también de auténtico jolgorio, en el caso de otros que estaban esperando ansiosos el comienzo de estas vacaciones.

Las familias acompañaron a los niños hasta las tiendas de campaña. / Noé Parga

Sensaciones que también se vivían entre los padres, ya que mientras unos se mostraban nerviosos y preocupados por dejar a sus hijos en el campamento hasta el sábado, otros estaban deseando que el campamento diera comienzo.

Lo que sí saben unos y otros es que dejan a los menores en buenas manos, ya que nuevamente es la empresa Golfiño Xestión de Ocio, con sede en Arousa Norte (Barbanza), la encargada de conducir las múltiples actividades a desplegar en este campamento.

Los monitores de la empresa de gestión de ocio infantil Golfiño. / Noé Parga

Para lo cual dispone de un equipo técnico formado por personal especializado en animación sociocultural y actividades de tiempo libre, náuticas y en lengua inglesa.

Son once los turnos a organizar hasta el 5 de septiembre, siempre entre el domingo por la tarde y el sábado siguiente por la mañana.

Tiempo suficiente para que, de la mano de Golfiño, los jóvenes participantes participen en actividades que «favorecen la igualdad de género, la inclusión, el aprendizaje de la lengua inglesa, el arte, la cultura, la ciencia, el deporte, la lengua de signos, el respeto y el conocimiento de la naturaleza y la dinamización y el conocimiento multicultural del entorno», explican en el ente provincial.

Clara (Moaña) acomodándose en la tienda, ayudada por su madre y una monitora. / M. Méndez

De este modo, los integrantes de cada grupo participarán en multitud de juegos y experiencias, incluida la elección de la mascota oficial, visitarán la isla de Ons y harán una excursión por el entorno relacionada con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

De la mano de la empresa Golfiño, no van a faltar juegos ni deportes, como tampoco las actividades en la emblemática playa de A Lanzada, a la que se puede acceder por un túnel que une el campamento con el arenal sin tener que cruzar la calzada.

A mayores, actividades de carácter artístico y científico, propuestas de ocio nocturno, teatro, cuentacuentos y baile, entre otras posibilidades.

Como siempre, los jóvenes se alojan en tiendas de campaña, disponen de manutención en régimen de pensión completa y reciben todo el material necesario para las actividades, además de una camiseta.