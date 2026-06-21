Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia

Los bateeiros gallegos están de vuelta y se disponen a explotar al máximo la campaña de verano. La lenta remisión del episodio tóxico primaveral los mantuvo de brazos cruzados, en lo que a comercialización se refiere, más tiempo del que cabría esperar, en muchos casos desde abril. Pero las biotoxinas marinas del género lipofílico que aún afectan a todas las rías van a menos, de ahí que, por fin, el sector mar-industria ya disponga de más polígonos abiertos (28) que cerrados (24), lo cual permite retomar el abastecimiento del mercado nacional e internacional.

No tienen tiempo que perder, ya que como explican los propios acuicultores a pie de puerto, mientras descargan «barcadas» para industria (conserveras y cocederos) y sacos para el mercado de fresco (depuradoras), «los griegos y los italianos se estuvieron aprovechando de que teníamos las bateas cerradas por toxina para colocar su mejillón en diferentes puntos de España, y también en Galicia».

Parece que incluso se envió mejillón desde Francia al mercado catalán, uno de los principales clientes del «oro negro» de las bateas gallegas en territorio nacional.

Las descargas de mejillón se intensifican en las rías de Arousa y Vigo tras la apertura de 28 polígonos que estaban afectados por el episodio tóxico primaveral. / M. Méndez

Así que ha llegado el momento de que Galicia, el principal proveedor de mejillón de toda Europa, vuelva a competir con fuerza, y de ahí el intenso trabajo registrado durante el fin de semana en las bateas y puertos de las rías de Vigo y Arousa, la primera con ocho de sus doce polígonos ya operativos y la segunda, con veinte abiertos y solo cuatro cerrados.

Las de Pontevedra, Muros-Noia, Baiona, Camariñas y Ares-Betanzos deberán seguir esperando, ya que en ellas se encuentran los 24 polígonos que, de momento, permanecen afectados por la toxina diarreica (DSP).

«Pero al menos podemos empezar a atender pedidos, aunque no sabemos durante cuanto tiempo», advierte el sector.

El trabajo en las bateas está siendo intenso. / M. Méndez

Un temor comprensible, pues con la subida de la temperatura del agua y el tamaño que ha podido alcanzar el mejillón, después de la parada biológica que supusieron tanto el tren de borrascas de enero como el prematuro desove registrado en marzo y la llegada, en abril, del episodio tóxico primaveral, «mucho nos tememos que pueda tener un segundo desove», y de ser así tendría nuevamente graves consecuencias en la cadena de suministro, ya que el bivalvo volvería a perder rendimiento en vianda.

350 kilos por cuerda

Pero eso ya se verá y valorará en cuestión de semanas. Lo que importa ahora es que se retoma la actividad y, sobre todo, que «hay una enorme cantidad de mejillón en las cuerdas y hay mucho mejillón grande», coinciden en señalar todos los productores consultados.

Mejillón a granel (barcada) para el mercado de industria (cocederos y conserveras). / M. Méndez

A modo de ejemplo, sostienen que hay cuerdas en bateas de Palmeira y Areoso «con hasta 350 kilos de mejillón cada una, que es algo que no se veía desde hace muchos años», pues lo normal últimamente son 200 o 250 kilos por cuerda.

Lacasito más grande

Otro ejemplo es que el «lacasito», como se conoce al mejillón pequeño que tanto demandan mercados como el francés, y que puede llegar a 60 o 70 piezas por kilo, «está metiendo ahora alrededor de 45» unidades, lo cual da una idea de lo bien que ha sentado al molusco el descanso forzado por las biotoxinas.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco francés, en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Respecto a esa abundancia y tamaño, algunos de los productores explican que puede tener un efecto negativo, toda vez que «la demanda está siendo menor de lo habitual, y si aún por encima ahora todos sacamos mejillón al mercado al mismo tiempo, porque abren de golpe todas las bateas, vamos a encontrarnos con una nueva caída de precios», advierten.

Las cotizaciones actuales oscilan entre los 0,60 y 1 euro por kilo, dependiendo del tamaño, procedencia, destino y rendimiento del mejillón.

«Lo que nos tememos es que para sacarlo de las cuerdas cuanto antes, algunos empiecen a tirar los precios», apostillan los propios bateeiros.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Para añadir que «hay gente que quiere sacar el producto de inmediato», ya sea para encordar mejilla, es decir, para sujetar (encordar) con red la cría en las cuerdas que cuelgan del emparrillado de los viveros, iniciando así el siguiente ciclo de cultivo, o bien para empezar a desdoblar, que es cuando el peso de cada cuerda de cría se reparte en dos o tres para que los alevines sigan creciendo.

Respecto a esto, cabe destacar que «la cría también se recuperó muy bien y es abundante tanto en las piedras como en las cuerdas colectoras». Y la que fue encordada en los últimos dos meses «acabó agarrándose muy bien», aseguran los bateeiros, para quienes el plazo de recolección de cría en la costa finaliza el día 30.

Tanto es así que en algunas de las bateas en las que murió el mejillón, sobre todo en los tres o cinco primeros metros, debido a las intensas precipitaciones y el consiguiente descenso de la salinidad sufrido en enero, resulta que «la cría se le pegó por encima».