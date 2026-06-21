El albergue de Carril cumple un año con bajas cifras de ocupación

El albergue de peregrinos de Carril pronto cumplirá su primer año abierto al público. Por el momento, las instalaciones presentan unas cifras de ocupación muy modestas, según los datos facilitados por Turismo de Galicia.

El albergue entró en funcionamiento en julio de 2025, para cerrar apenas dos meses después debido al desprendimiento de partes del forjado del techo. El Ayuntamiento realizó las obras de puesta a punto, y la Xunta de Galicia autorizó la reapertura del servicio poco después del puente festivo de la Constitución, a principios de diciembre.

De este modo, el albergue Andrés Fernández García estuvo abierto el año pasado apenas tres meses (julio, agosto, y partes de septiembre y diciembre), durante los cuales tuvo una ocupación de 102 personas. Esto supone una media de apenas tres personas por noche. Según Turismo de Galicia, entidad de la que depende el albergue, el mes de mayor afluencia fue agosto, con 55 personas.

Las cifras no están siendo mucho mejores en lo que va de 2026. Desde el 1 de enero y hasta el 8 de junio, durante las temporadas en las que el albergue estuvo operativo, la ocupación fue de 132 personas. El mes de mayor afluencia fue el de mayo, con 49 peregrinos en total. Estos números son sensiblemente más bajos a los de los alojamientos existentes en Armenteira (Meis) o Vilanova de Arousa, si bien hay que tener en cuenta que estas dos localidades llevan ya años muy consolidadas como final de sendas etapas de la Variante Espiritual.

El albergue Andrés Fernández García fue construido por la Diputación de Pontevedra, y posteriormente cedido por el Ayuntamiento de Vilagarcía a la Xunta de Galicia. Su principal cometido es dar alojamiento a los peregrinos que realizan la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla o a los que hacen la Variante Espiritual do Salnés por tierra. Muchos de estos últimos llegan a Vilanova, y desde allí prefieren remontar el río en barco, para desembarcar en Pontecesures y regresar al Camino Portugués.

Pero también existe la opción de llegar a pie desde Vilanova hasta Pontecesures, y el albergue de Carril puede prestar servicio a los peregrinos que escojan esta última opción.

El albergue está ubicado en la Rúa Santiago y dispone de 30 plazas distribuidas en cinco dormitorios, uno de ellos adaptado. Cuenta con cocina-comedor, lavandería y destaca por sus vistas a la isla de Cortegada. La tarifa es de 10 euros por noche, y no se permite hacer reservas previas. Para alojarse en él hay que presentar la credencial de peregrino.

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De todos modos, en Vilagarcía también se espera que la entrada en funcionamiento de la estación marítima que se está construyendo en el Muelle de Pasajeros del Puerto ayude a revitalizar esta ciudad como una parada en las rutas jacobeas. Los trabajos ya están muy avanzados, tanto en la terminal de pasajeros como en la zona verde adyacente, donde se ha colocado césped artificial.