Valga
Ultiman la renovación del campo de fútbol de Baño
El Concello contó con el apoyo del club Cordeiro para colocar la hierba
M. Méndez
Los operarios municipales, miembros del club de fútbol Cordeiro y usuarios de las instalaciones trabajaron juntos, bajo supervisión de técnicos de la Diputación, para instalar la hierba natural que forma parte del proceso de renovación del viejo campo de fútbol de Baño, en Valga.
Desde el Concello sugieren que se encara así «la recta final de la mejora» y especifican que la arena extendida y la hierba colocada sobre ella cubren una superficie de 800 metros cuadrados, «correspondientes a las zonas que estaban más deterioradas debido a problemas de drenaje». Ahora se realizará un riego intensivo con el propósito de realizar la primera corta dentro de diez días.
Cabe reseñar que, de forma complementaria, el ente provincial afrontó otras tareas de mantenimiento en el conjunto del terreno de juego.
Para instalar la nueva hierba fue preciso levantar previamente el viejo césped, descompactar la tierra y mezclarla con la arena necesaria para mejorar el drenaje.
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