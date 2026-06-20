Tolerancia
La Ruada das Gotas llena Ribadumia de orgullo y música
La asociación Gotas impulsó una jornada reivindicativa con manifiesto, música, premios y actividades para visibilizar al colectivo LGBTIQ+
Ribadumia celebró este sábado la primera jornada de la Ruada das Gotas, una cita organizada por la asociación Gotas con el objetivo de reivindicar derechos y visibilizar al colectivo LGBTIQ+. La programación dio continuidad a las actividades de concienciación desarrolladas durante las últimas semanas y convirtió la Praza do Concello en punto de encuentro para una jornada de convivencia, fiesta y compromiso.
Uno de los momentos centrales fue la lectura del manifiesto, que dio paso a la entrega del premio «Ovos Dourados». En esta edición el reconocimiento recayó en Daniel García Fernández, presentador del Canal Rías Baixas, en un acto cargado de simbolismo y respaldo social.
La música también tuvo un papel protagonista. Sheila Patricia abrió la parte musical a mediodía antes del «xantar popular» en la Praza do Concello. A su término se celebraron los «cantos de curral», con la participación de Xoán Forneas, actor que viene de ganar un premio Mestre Mateo, y Tomás Porteiro, también actor.
La programación continuó por la tarde con el «Mamarrashow», un espectáculo con drag queens, y nuevos conciertos a partir de las 21.00 horas. La Ruada das Gotas tendrá continuidad hoy con el concurso de tortillas desde las 12.00 horas, una exhibición de zumba y la despedida musical a cargo de Mari Carmen.
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