Un policía local de Vilanova besa el paso de cebra en el que ayudó a cruzar a escolares durante más de 30 años

Hay gestos que explican toda una vida de servicio. El de José Luis Maquieira, conocido por todos en Vilanova de Arousa como «Maqui», fue arrodillarse sobre el asfalto, hacer una flexión y besar el paso de cebra en el que durante más de tres décadas ayudó a cruzar a los niños del CEIP Xulio Camba.

La escena, difundida en redes sociales por el Concello de Vilanova de Arousa, sorprendió este pasado viernes a vecinos, familias y escolares. No era un gesto improvisado ni una simple curiosidad: era una despedida cargada de emoción. Este fue el último día del curso y también la última vez que Maqui cruzó a «sus niños», como siempre los sintió, antes de su próxima jubilación.

Durante 31 años, el oficial de la Policía Local acompañó a generaciones de pequeños en ese mismo paso de peatones. Muchos de aquellos escolares son hoy adultos, padres y conductores, pero en la memoria colectiva de Vilanova siguen unidos a la figura de aquel agente que cada día estaba allí, pendiente de que todos llegasen seguros al colegio.

Charla de Seguridad Vial de José Luis Maquieira en el colegio Xulio Camba de Vilanova. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

El Concello destacó en su mensaje la trayectoria de Maquieira, marcada por la profesionalidad, el compromiso y una profunda vocación de servicio público. También recordó su implicación en la educación vial infantil, especialmente a través de la llamada «Xeración Cero Cero», un proyecto dirigido a concienciar a los niños sobre la seguridad en la carretera.

La imagen del policía besando el paso de cebra resume el vínculo que Maqui construyó con el colegio, con las familias y con toda la vecindad. Un gesto sencillo, pero lleno de significado, con el que quiso rendir homenaje al lugar desde el que cuidó, día tras día, a varias generaciones de vilanoveses.

Ahora, tras tantos años de servicio, llega para él el momento de disfrutar de la familia, los amigos y los proyectos pendientes. Pero en Vilanova, su nombre queda ya asociado para siempre a ese paso de peatones y a los niños que durante décadas cruzaron a su lado. «Feliz jubilación, Maqui», le dedicó el Concello en su despedida pública.