La Pereka gana la Regata do Salnés en Cambados

La Copa Mörling de dornas a vela completó este sábado en Cambados la segunda de las cinco pruebas de su calendario con la disputa de la IX Regata do Salnés. La cita, organizada por Dorneiros Regateiros de Cambados con el apoyo de la Asociación A Torre, reunió a 25 embarcaciones, de las que 20 lograron completar un recorrido que tuvo salida en Tragove y llegada en Santo Tomé.

La victoria fue para la Pereka, de la Asociación Cultural Dorna de A Illa, con José Antonio Dorado y Alberto Vicente. La segunda posición correspondió a la Nécora, también del A.C. Dorna de A Illa, mientras que la Miserela, del Clube Mariño Salnés, cerró el podio. La Fungona, de Dorneiros Regateiros de Cambados, fue cuarta, y la Jalerna, de Dorna, terminó quinta.

La prueba comenzó a las 16.46 horas y finalizó a las 18.12 horas, después de un recorrido que llevó a las dornas desde Tragove hasta Santo Tomé, la baliza de Ourido, una boya en Carreirón y de nuevo Santo Tomé como meta. El viento, de sur, fue rolando durante la tarde con una intensidad de 5-6 nudos y tendió a caer en la parte final, lo que añadió dificultad a la regata.

La participación femenina va en aumento. / Noe Parga

La llegada resultó especialmente disputada entre las dos primeras embarcaciones, en una jornada marcada también por una notable presencia femenina, con seis mujeres entre las tripulaciones participantes. La prueba confirmó además la pelea por los puestos de cabeza de la Copa Mörling entre Cambados y A Illa.

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El circuito continuará la próxima semana con el Triángulo do Cantiño, en A Illa de Arousa. Después llegarán la Regata dos Faros, el 4 de julio en O Grove, y la Regata da Reiboa, el 22 de agosto en Combarro, donde se cerrará esta quinta edición de una competición que reivindica la navegación tradicional y el legado de Staffan Mörling.