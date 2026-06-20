Los pensionistas y jubilados de O Grove vuelven a reunirse en su almuerzo anual de Sanxenxo
Más de trescientos vecinos participan en la fiesta de Asxupen
El alcalde aprovecha para agradecer la labor de Noemí Outeda cuando fue concejala a sus órdenes
La Asociación de Xubilados e Pensionistas de O Grove (Asxupen) celebra esta tarde, en Casa Encarna, de Noalla (Sanxenxo), su tradicional encuentro de confraternidad.
Una cita anual marcada por el buen ambiente, la diversión y las buenas viandas que muchos vecinos aprovechan para reencontrarse después de mucho tiempo.
Esta vez con un menú a base de empanada, langostinos, pulpo, vieira, rodaballo y ternera, entre otros platos y bebidas que prolongan la celebración hasta bien entrada la tarde.
Vuelve a participar el alcalde, José Cacabelos, esta vez junto a concejales como Ángeles y Marta Domínguez. Aunque también cabe citar que entre los comensales también está la exconcejala socialista Noemi Outeda, que fue responsable del área de personas mayores hasta que presentó su dimisión, hace unos meses.
El regidor aprovecha esta cita para destacar y agradecer el papel que desempeñó Outeda mientras estuvo en el gobierno meco, ya que en aquella época fue una estrecha colaboradora de Asxupen y del conjunto de los vecinos de más edad del municipio.
El alcalde aprovecha para recordar que desde la administración local se promueven numerosos programas y actividades dirigidos a los más veteranos de O Grove, destacando acciones de conciliación familiar como Vellos Tempos, entre otras.
Se suman a las propuestas que despliega Asxupen, con sede en la Casa da Terceira Idade de O Corgo, en la que se formaron grupos de teatro, pandereta y canto, entre otros. Además de organizarse excursiones, charlas, talleres y el tradicional y multitudinario baile de los domingos.
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