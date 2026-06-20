El alcalde de Valga destaca la «importante salida laboral de los ciclos formativos que se imparten en el IES»

El Auditorio Municipal de Valga acogió la ceremonia de graduación del alumnado de ciclos de Formación Profesional (FP) del IES Plurilingüe de la localidad. Los estudiantes recibieron sus diplomas, como también hicieron, en idéntico escenario, los de la Escola de Idiomas, tanto niños como adultos.

En el primer caso, el alcalde, José María Bello Maneiro, felicitó a los graduados y puso en valor «la calidad de los estudios cursados en el municipio», resaltando que «los ciclos formativos que se imparten en el IES tienen salida laboral, al tratarse de profesiones con una alta demanda por parte de las empresas locales y del entorno».

La fiesta de graduación de los alumnos del IES de Valga, en el Auditorio. / Concello de Valga

Recordó el regidor que «cuando hace más de 25 años gestionamos ante la Xunta la construcción del instituto, pocos pensaban que podríamos llegar a tener una variedad tan grande de enseñanzas».

En esta ocasión los graduados son alumnos de los ciclos básicos de Agrojardinería y Composiciones Florales y del de Fabricación y Montaje, así como de los ciclos medios de Mantenimiento Electromecánico, Jardinería y Floristería y de Soldadura y Calderería. También del superior de Mecatrónica Industrial y Construcciones Metálicas.

Un momento de la fiesta de graduación. / Concello de Valga

A su vez, en el acto correspondiente a la Escola Municipal de idiomas, el primer edil incidió en la «enorme importancia que tiene el aprendizaje de lenguas extranjeras hoy en día, pues los idiomas son cada vez más demandados para todo tipo de trabajos.

Bello Maneiro aprovechó para lanzar un mensaje de motivación tanto a los más jóvenes del municipio como a la población adulta, animándolos a formarse en idiomas «porque nunca es tarde».

La docente Sara Cadarso felicitó al alumnado y destacó «su constancia, buena actitud y comportamiento», agradeciendo la colaboración dispensada por el Concello «para que año tras año esta actividad se desarrolle con éxito».