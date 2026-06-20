La lucha de Daniel Dorado por una atención para su padre se hace viral

La batalla de Daniel Dorado por su padre, Agapito, ha dejado de librarse únicamente en el terreno judicial para convertirse también en una movilización ciudadana de gran alcance. La campaña iniciada en Change.org supera ya las 35.000 firmas y ha reunido, según el propio impulsor, alrededor de 30.000 apoyos en apenas 24 horas. Una respuesta que Daniel interpreta como un respaldo social rotundo a una causa que mezcla dolor familiar, denuncia pública y urgencia médica.

Detrás de las cifras hay una historia de profunda impotencia. La familia sostiene que Agapito sufrió un ictus cerebral y que, a raíz de lo que denuncia como un grave error médico, su estado se agravó de forma drástica hasta quedar sin poder moverse. A esa situación, añade Daniel, se sumó después el desamparo administrativo, al entender que su padre recibió el alta sin una alternativa real de recuperación y con la negativa a acceder a terapias o rehabilitación pública.

El caso ya se mueve por la vía legal, con la familia dispuesta a reclamar responsabilidades por lo ocurrido. Sin embargo, Daniel Dorado insiste en que los tiempos de la justicia no son los tiempos de una persona que necesita tratamiento inmediato. «El cerebro no espera por los tiempos de la justicia», advierte. Por eso, mientras continúa la batalla judicial, la prioridad de la familia es conseguir cuanto antes una neurorrehabilitación intensiva que permita mantener abiertas las posibilidades de mejora de Agapito.

La necesidad de terapia para el vilagarciano está recabando miles de apoyos. / Cedida

La campaña en Change.org nace precisamente de esa urgencia. Daniel subraya que no se trata de una petición económica ni de una recaudación de fondos, sino de una llamada a las instituciones para que actúen. «No estamos pidiendo dinero; pedimos la terapia que le puede devolver la vida», afirma. El objetivo es que el Ministerio de Sanidad intervenga y que se reconozca el derecho de Agapito a recibir el tratamiento que la familia considera imprescindible.

El crecimiento de la petición ha desbordado las previsiones iniciales. Para Daniel Dorado, cada firma supone una forma de presión social, pero también una muestra de acompañamiento en una situación que la familia vive como una carrera contra el tiempo. Detrás de los números, insiste, hay una persona que necesita atención especializada y una familia que se niega a aceptar que la falta de tratamiento pueda condicionar para siempre su futuro.

La movilización ha convertido el caso de Agapito en un símbolo de denuncia frente a lo que sus allegados consideran una cadena de negligencia, abandono y falta de respuesta. La familia pide justicia, pero también una solución inmediata. Su reclamación combina la exigencia de responsabilidades con una demanda urgente: que Agapito no quede postrado por falta de acceso a una rehabilitación que, según Daniel, puede marcar la diferencia entre conservar una oportunidad o perderla definitivamente.

El respaldo ciudadano refuerza ahora esa petición. Más de 35.000 personas han firmado ya una campaña que busca transformar la indignación en una respuesta institucional. Daniel Dorado entiende que la sociedad ha reaccionado con una claridad que las administraciones no pueden ignorar y confía en que esa ola solidaria sirva para abrir una puerta a la recuperación de su padre.