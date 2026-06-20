Inversiones
A Illa invierte 59.000 euros en renovar el Concello
Se acometerán trabajos de conservación en el inmueble diseñado por Manuel Gallego Jorreto, con apoyo del programa +Provincia
El Concello de A Illa de Arousa acometerá obras de conservación y reparación en la Casa do Concello, con una inversión de 58.996,83 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses. La actuación cuenta con financiación del programa +Provincia 2024 de la Deputación de Pontevedra.
El edificio, diseñado por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto e inaugurado en 2004, presenta deterioros derivados de más de dos décadas de uso y de la exposición al entorno marino. Los trabajos incluirán reparaciones en la cubierta metálica, la viga de hormigón, ventanas, humedades, balcón de la Alcaldía, fachada y elementos de madera del Salón de Plenos.
El alcalde, Luis Arosa García, destacó que «la Casa do Concello no es solo el edificio donde trabajamos; es la casa de todos los vecinos y vecinas». El regidor subrayó que la intervención supone «una inversión en el patrimonio público del municipio».
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