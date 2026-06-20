Sucesos
Identifican al hombre hallado muerto en el puerto de Cambados
El fallecido era L.P.P., vecino de Castrelo de 83 años, y la hipótesis inicial apunta a una posible caída accidental, pendiente de la autopsia
El hombre hallado sin vida este sábado en aguas del puerto de Tragove, en Cambados, ya ha sido identificado. Se trata de L.P.P., de 83 años y vecino de la parroquia cambadesa de Castrelo. El cadáver fue localizado flotando en la zona portuaria por el conductor de una moto de agua y posteriormente trasladado a tierra por un marinero de Cambados.
Hasta el lugar se desplazó un operativo de la Guardia Civil, que abrió una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso. Tras las primeras pesquisas, y una vez procedido al levantamiento del cadáver, la principal hipótesis apunta a que el fallecimiento pudo deberse a una caída accidental, aunque será la autopsia la que determine oficialmente las causas de la muerte.
El hombre no llevaba documentación encima en el momento del hallazgo, lo que complicó inicialmente las labores de identificación. Los agentes revisaron vehículos estacionados en las inmediaciones del puerto y cotejaron matrículas para tratar de confirmar su identidad.
La noticia causó un fuerte impacto entre los marineros y trabajadores del puerto de Tragove, sorprendidos por un suceso que alteró la actividad habitual de la zona. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, se personó de inmediato en el lugar de los hechos y siguió de manera directa la evolución de la investigación.
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