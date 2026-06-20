CSIF acusa al alcalde de Ribadumia de «despreciar» a las trabajadores

El sindicato CSIF denunció públicamente la actitud del alcalde de Ribadumia hacia parte de las personas trabajadoras del Concello tras el pleno celebrado el 19 de junio. La central acusa al regidor de «faltar al respeto» a empleados que, según sostiene, no forman parte de su entorno de confianza, y lamenta que se minusvalore el trabajo de auxiliares administrativos y personal de otros servicios.

CSIF afirma que la modificación de la RPT evidenció «a quién quiere favorecer» el gobierno local y cita el caso de una trabajadora con sentencia de despido nulo que, según el sindicato, no habría sido repuesta en sus funciones. También critica la aprobación de protocolos de acoso sin negociación previa.

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El sindicato advierte de que, si persisten estas actitudes de «desprecio, menosprecio y posible acoso», adoptará medidas más contundentes.