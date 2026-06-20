Más de cuatrocientos peregrinos en la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla

La Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla reunió a 420 peregrinos en una nueva edición, y ya van cuarenta, de la tradicional singladura con la que se rememora la traslación de los restos del apóstol Santiago desde Palestina hasta Iria Flavia.

Una celebración entre festiva, cultural, religiosa, histórica, divulgativa y turística que en esta jornada pudo lucirse como pocas veces, pues las altas temperaturas invitan a navegar en catamarán y la luminosidad del día luce, más si cabe, tanto los cruceros de piedra del Vía Crucis que jalona el Ulla como los meandros que forma el serpenteante río a su paso por Catoira, Valga y Pontecesures.

Precisamente en ese último puerto, representado por la alcaldesa, Maite Tocino, finalizó un recorrido que comenzaba en Boiro y no solo estuvo capitaneado por Javier Sánchez-Agustino, presidente de la Fundación y encargado de mantener vivo el legado que dejó José Luis, su padre y principal artífice de esta propuesta sociocultural en los años sesenta, sino también por una invitada de excepción, la conselleira de Mar, Marta Villaverde.

Peregrinos extranjeros que embarcaron en Vilanova para hacer la Ruta Xacobea hacia Pontecesures. / M. MÉNDEZ

Era una jornada especial, pues se cumplen sesenta años desde que se llevó a cabo la primera Traslatio, de ahí el atractivo añadido de la singladura iniciada en el puerto deportivo de Cabo de Cruz.

Desde tierras boirenses partió una expedición formada por más de 300 peregrinos, a los que se sumaron 120 que embarcaron en el puerto de Vilagarcía en un catamarán fletado por el Concello.

Todos juntos hicieron el último tramo de la traslación apostólica, que tuvo lugar tras un acto institucional presidido por el alcalde de Boiro, José Ramón Romero.

En el mismo participaron también el alcalde de Padrón, Anxo Arca; la alcaldesa de Pontecesures; el presidente de la Fundación; la conselleira; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Julio Abalde; el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, entre otras autoridades.

Participantes en la peregrinación marítimo-fluvial. / FdV

Durante su intervención, Javier Sánchez-Agustino, recordó la efeméride que marcó la jornada al señalar que «se cumplen hoy 60 años del primer remonte realizado en 1965, lo que demuestra la continuidad en el tiempo y la buena salud de lo que puede considerarse el primero de los Caminos de Santiago, al reproducir el último viaje del Apóstol por la ría de Arousa y el río Ulla».

La conselleira do Mar destacó el simbolismo de esta peregrinación marítima y subrayó «el papel protagonista que tiene el mar en esta celebración».

Asimismo, afirmó que su departamento aceptó «rápidamente la invitación para participar en este singular Camino, germen de la tradición jacobea y testimonio de un recorrido que hoy se redescubre con toda la fuerza simbólica de sus aguas».

La llegada de la comitiva a Padrón y Pontecesures estuvo marcada por una ceremonia de bendición de las embarcaciones, oficiada por el arcipreste de Iria, Roberto Martínez.

La jornada concluyó con la actuación del trovador Suso Martínez, quien recreó la Traslatio mediante la personificación del discípulo Teodoro, poniendo el broche final a una cita que volvió a unir historia, tradición, patrimonio y espiritualidad en torno al Camino Marítimo de Santiago.