Vilagarcía solicita a Augas de Galicia la renovación de la concesión para captar agua del río Umia

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha solicitado a Augas de Galicia la renovación de la concesión para la captación de agua que tiene en el río Umia, a la altura de Baión. Se trata de una conexión con capacidad para 100 litros de agua por segundo, que el Ayuntamiento utiliza cuando hay problemas de abastecimiento desde el embalse de O Con, en épocas de sequía.

La concesión ya ha finalizado, y Augas de Galicia remitió un escrito al Concello arousano para que presente las alegaciones que estime oportunas. La administración local comunicará a la dirección de aguas que sigue necesitando la conexión del río Umia pare el uso doméstico de sus vecinos, por lo que solicita a Augas «o bien la renovación de la concesión citada, o bien el otorgamiento de una nueva concesión».

La mayor parte del agua que se consume en Vilagarcía procede del embalse del río de O Con, situado en Castroagudín. A mayores, el Concello toma una parte muy pequeña de suministro de la red de la Mancomunidade do Salnés en O Sixto y O Rial, para abastecer a abonados de esas zonas.

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También dispone de una captación en el Umia, que se depura en la planta de Trabanca Badiña, y a la que se acude en momentos de sequía o cuando el nivel de la presa de O Con es muy bajo.