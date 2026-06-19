Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stock vivienda GaliciaRiadas OurensePagar por ir al monteCondena Armador SimionePrisión fugado Ponte CaldelasCelta FortunaEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Abastecimiento

Vilagarcía solicita a Augas de Galicia la renovación de la concesión para captar agua del río Umia

La conexión está en Baión y tiene una capacidad de 100 litros por segundo

El río Umia, a su paso por Baión.

El río Umia, a su paso por Baión. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Anxo Martínez

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha solicitado a Augas de Galicia la renovación de la concesión para la captación de agua que tiene en el río Umia, a la altura de Baión. Se trata de una conexión con capacidad para 100 litros de agua por segundo, que el Ayuntamiento utiliza cuando hay problemas de abastecimiento desde el embalse de O Con, en épocas de sequía.

La concesión ya ha finalizado, y Augas de Galicia remitió un escrito al Concello arousano para que presente las alegaciones que estime oportunas. La administración local comunicará a la dirección de aguas que sigue necesitando la conexión del río Umia pare el uso doméstico de sus vecinos, por lo que solicita a Augas «o bien la renovación de la concesión citada, o bien el otorgamiento de una nueva concesión».

La mayor parte del agua que se consume en Vilagarcía procede del embalse del río de O Con, situado en Castroagudín. A mayores, el Concello toma una parte muy pequeña de suministro de la red de la Mancomunidade do Salnés en O Sixto y O Rial, para abastecer a abonados de esas zonas.

Noticias relacionadas

También dispone de una captación en el Umia, que se depura en la planta de Trabanca Badiña, y a la que se acude en momentos de sequía o cuando el nivel de la presa de O Con es muy bajo.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents