Los vecinos ya pidieron varias veces el traslado del SPAD de Vilagarcía

La Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD) de Vilagarcía de Arousa se quedará en su ubicación actual, en la calle Gumersindo Nartallo, al menos a corto plazo. Así lo ha explicado la Consellería de Sanidade después de apuntar por error el jueves que el servicio iba a trasladarse al nuevo centro de salud.

Vecinos y comerciantes de Gumersindo Nartallo han pedido en innumerables ocasiones la reubicación del antiguo SPAD. Las instalaciones se encuentran en pleno centro de la ciudad, y para los comerciantes y residentes en esa calle próxima a la plaza de A Independencia, la presencia habitual de personas toxicómanas les genera innumerables problemas.

Aducen que algunos usuarios del antiguo SPAD (ahora se denomina Unidad de Atención a las Drogodependencias) trapichean y hasta consumen drogas en plena calle, o que a menudo discuten o se pelean entre ellos, generando problemas de seguridad.

Estado de las obras de construcción del nuevo centro de salud. / Iñaki Abella

Por ello, han abogado en más de una ocasión por cambiar de ubicación este servicio. Hasta el pasado 31 de diciembre, este dependía del Ayuntamiento, pero desde principios de este año está bajo la tutela de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.

La Audiencia de Pontevedra acoge la próxima semana un juicio contra un acusado de «trapichear» junto al SPAD

Por ello, había en el vecindario ciertas esperanzas de que la transferencia de la UAD a la Xunta pudiese facilitar su mudanza al Hospital do Salnés o al nuevo centro de salud, que se está construyendo en la avenida da Mariña.

Por unas horas, vieron su sueño un poco más cerca, pues la Consellería apuntó el jueves en un comunicado que la UAD se trasladaría en efecto al nuevo centro de salud. Sin embargo, el departamento autonómico indicó horas después que finalmente no será así. A corto plazo, queda descartado reubicar el servicio de atención a drogodependientes en A Mariña, de modo que los usuarios seguirán acudiendo a las dependencias de Gumersindo Nartallo, para decepción de los vecinos y comerciantes de esa zona.

Juicio en Pontevedra

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzga el próximo martes, día 23, a un hombre que presuntamente vendió droga en las inmediaciones del antiguo SPAD. El procesado fue sorprendido sobre las 11 de la mañana del 14 de septiembre de 2023 en las inmediaciones del servicio sanitario, cuando entregó a otro hombre, «a cambio de 10 euros, un envoltorio plástico de color blanco que contenía una sustancia que resultó ser cocaína».

Noticias relacionadas

Después le cachearon, y los agentes le encontraron en el pantalón una pequeña cantidad de heroína. El fiscal pide para el acusado seis años y medio de prisión, por un delito contra la salud pública, con la agravante de proceder a la venta de las sustancias estupefacientes «en las proximidades de centros de deshabituación o rehabilitación», se apunta en el escrito de acusación.