Valga estrena exposición con los asistentes al «Campus Sénior»

El Auditorio Municipal de Valga acoge una exposición de pintura con las obras de Severino Crespo «Cholo», María Elena Barreiro, María Asunción Buceta, Carmen García, Luz Divina Martínez, Isaura Tanoira, Lissette Ballesteros y Nadia Abdul Hakim.

Son integrantes del programa municipal de envejecimiento activo conocido como «Campus Sénior» que asisten a clases de pintura, en las que elaboraron una veintena de obras, pintadas tanto sobre lienzo como en teja.

Dicen en el Concello que «todas ellas desprenden el talento, creatividad y vitalidad de sus autores», para quienes la pintura «comenzó como una afición más, pero con constancia y práctica consiguen obras que destacan por su nivel técnico y estético, reflejando sus inquietudes, gustos e intereses personales».

Como es habitual, la inauguración de la muestra contó con la presencia del alcalde, José María Bello Maneiro, en esta ocasión acompañado por las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna.

La demostración del destilado tradicional de aguardiente en la fiesta de la anguila y la caña de Valga. / Concello de Valga

El regidor no dejó de felicitar a los artistas, animándolos a seguir expresándose a través de los pinceles e invitándolos a «mantenerse activos y participar en las demás actividades que promueve el Concello, tales como los talleres de autocuidado y memoria o las rutas de senderismo».

Certamen

No satisfecho con ese mensaje, Bello Maneiro aprovechó el acto inaugural para animar a los artistas a presentar sus propuestas al concurso artístico para elegir el cartel anunciador de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

Respecto a este certamen, hay que decir que el plazo para participar estará abierto hasta el 3 de agosto para todos los empadronados en Valga, que de este modo pueden optar a premios de 150, 100 y 75 euros que serán entregados a los autores de los tres mejores trabajos en el acto público que se celebrará en el Parque Irmáns Dios Mosquera el día grande de la fiesta, el 29 de agosto.

Así se vivió el día grande de la XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, en Valga. / Concello de Valga

Las obras deben ajustarse al formato A3 (297 x 420 milímetros), en orientación vertical, y pueden elaborarse sobre cualquier tipo de soporte, como lienzo, cartulina o papel. Es posible emplear todo tipo de técnicas, aunque pensando en que las obras «deben garantizar una correcta calidad en su posterior impresión digital».

Como es lógico, en el diseño deben incluirse elementos alusivos a la anguila y la caña do país, «o bien elementos esenciales que forman parte de sus procesos tradicionales de obtención y elaboración», como nasas y alambiques.

También debe incorporarse el escudo oficial del Concello de Valga y el siguiente texto: «XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Agosto 22, 23, 27, 28, 29 e 30».

De este modo el Concello entiende que «no solo se fomenta la creatividad, sino que se implica directamente a los valgueses en la proyección de nuestra fiesta más emblemática».