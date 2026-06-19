Torrado acusa a la Xunta de reducir las consultas del nuevo centro de salud

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento gallego, Julio Torrado, asegura que el nuevo centro de salud de Vilagarcía tendrá una consulta de medicina de familia menos de las que estaban previstas en el Plan Funcional.

Torrado preguntó a la Consellería en el Parlamento sobre los plazos de obra del nuevo centro sanitario de A Mariña, y el director xeral de Atención Primaria le aseguró que estaría terminado en el primer trimestre de 2027, y que contaría con 17 consultas de medicina de familia.

Torrado denuncia que es una consulta menos de las previstas en el Plan Función, y pidió a la Consellería que se garantice por escrito la continuidad del consultorio de Vilaxoán, pues en el mencionado Plan Funcional se indica que será clausurado cuando entre en funcionamiento el centro de salud.

Por su parte, la portavoz del gobierno municipal, Tania García, cargó contra Ana Granja y el PP, que el jueves reclamaron el proyecto de tráfico. La socialista acusó al PP local de dar bandazos y de crear «falsas inseguridades» sobre el proyecto con fines partidistas.

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«¿Iban la Consellería de Sanidade y la Autoridad Portuaria, ambas dirigidas por el PP, a aprobar la construcción del centro de salud si no fuese viable en a Mariña?», espetó García a Granja.