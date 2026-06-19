Sin seguro y sin solución, el debate de la piscina de Ribadumia acaba en expulsión de un edil

El pleno forzado por la oposición en Ribadumia para debatir, entre otras cuestiones, lo ocurrido con la piscina municipal, sirvió para conocer que el seguro no se hará cargo de la reparación de la misma, que la alternativa rondaría el medio millón de euros y que incluso se baraja recurrir a la que se encuentra en la Pousada para su uso público. A mayores, el alcalde, David Castro, expulsó de la sala al edil de Somos Ribadumia, Sergio Soutelo, después de cuatro horas de pleno. No se fue solo, ya que los ediles socialistas, encabezados por Javier Mougán, también decidieron abandonar la sala al considerar que el regidor había tratado de bloquear el debate democrático durante toda la sesión.

El PSOE lamenta que el pleno sirviese para confirmar buena parte de las preocupaciones que se venían dando a conocer en los últimos meses. La instalación no podía «mantenerse llena de agua y el grupo de gobierno fue incapaz de ofrecer una explicación convincente sobre lo ocurrido y sobre el estado de la piscina en los meses previos al colapso». Mougán insiste en que «cinco meses después del colapso seguimos sin conocer una planificación, seguimos sin financiación garantizada y sin asumir ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido, en una permanente huida hacia adelante». Los socialistas considera que lo ocurrido con la piscina «no fue una fatalidad inevitable, sino la consecuencia de una cadena de errores, atrasos y falta de previsión. El seguro se encontraba sin pagar cuando se registró el colapso y el Consorcio ha acabado por rechazar la cobertura por este motivo, sin que el Concello haya sido capaz de atender con agilidad los sucesivos requerimientos del perito encargado del expediente.

El socialista también critica que el alcalde apagase el micrófono a la oposición «más de diez veces, amenazando varias veces con la expulsión para defender su gestión», una amenaza que acabaría cumpliendo ya casi al término del pleno, con el concejal de Somos Ribadumia.

Desde esta formación también cargan de forma dura contra el alcalde al que acusan de que «cinco meses después del colapso de la piscina, David Castro no tiene ni idea de cómo va a resolver el problema, no tanto por la situación como por su inacción». Lo que tienen claro en la formación de Soutelo es que este verano no habrá piscina y que el gobierno tantea «soluciones de bombero a cuatro días de comenzar los campus de verano». El edil se echa las manos a la cabeza al descubrir que «a día de hoy no existe un informe técnico que aclare lo que pasó con la piscina, pese a que se visitó el 6 de mayo», un informe que reclamó el perito de la aseguradora desde febrero a mayo, cunado dio el proceso por cerrado.

La ausencia de seguro no solo afectaría a la piscina, sino también a otras instalaciones municipales, como las del Náutico O Muíño, afectadas por la inundación y que «se han quedado sin cobertura». Durante el debate, Soutelo puso encima de la mesa las soluciones que estaría barajando el Concello. Por un lado, el cambio de la piscina con informe pericial o sin él «es evidente que se debe producir, pero la sorpresa es que después de tasar el cambio de la piscina en 150.000 euros en el mes de mayo, ahora el gobierno ha mandado redactar un proyecto que eleva esa cantidad a medio millón de euros, algo totalmente desorbitado y que no se justifica, a lo que se suma que, entre los diferentes plazos, no habría piscina hasta 2028».

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Otra alternativa que «no quiere confirmar el gobierno usar la playa fluvial existente en Cabanelas o la que se está sonando por Ribadumia, alcanzar un acuerdo con la Pousada para uso de la piscina de esa instalación que vemos como una solución temporal si las condiciones son razonables».