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«Raíces» llena de danza el Auditorio de Ribadumia

Chassé Centro Artístico y la Asociación de Pole Sport do Salnés celebran este sábado dos funciones, a las 17.00 y a las 19.30 horas

La gala alcanza ya su tercera edición.

La gala alcanza ya su tercera edición. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Diego Doval

Ribadumia

Chassé Centro Artístico y la Asociación de Pole Sport do Salnés celebran este sábado en el Auditorio de Ribadumia la tercera edición de su gala anual, que este año lleva por título «Raíces». La cita reunirá a alrededor de cien bailarinas y se dividirá en dos funciones: la primera a las 17.00 horas y la segunda a las 19.30 horas.

Eva Lede, entrenadora del club anfitrión, explica que la propuesta se ha concebido «como si fuese una historia». El hilo conductor será una pareja de gallegos que se conoce en el sur de España, se enamora y viaja por el mundo. Cada país inspirará una coreografía diferente, hasta completar un total de 16 piezas de entre cuatro y cinco minutos.

Sobre el escenario habrá tres barras y una combinación de disciplinas que reflejan el trabajo habitual del centro, con ballet, pole dance, capoeira y zumba. La segunda función, con 300 butacas disponibles, ya tiene todas las entradas vendidas, mientras que todavía quedan algunas localidades para el pase de las 17.00 horas, que podrán adquirirse en taquilla por 7 euros.

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La gala concluirá con una intervención final a favor de la paz, la tolerancia y la importancia de convivir desde el respeto.

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