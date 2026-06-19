Nuevo salvavidas de Mar a la cofradía de Carril

Después de haber estado llamando a muchas puertas en los últimos años, con pobres resultados, parece que las únicas que siempre están abiertas para la cofradía de pescadores de Carril son las de la Consellería do Mar, que en los últimos tiempos le ofreció distintas líneas de ayuda y/o colaboración para tratar de mantener a flote este pósito en horas bajas, ya que con los parquistas cada vez más alejados, la tradicional actividad del marisqueo a pie poco peso tiene para sustentar una lonja histórica como esta.

Esta mañana, como estaba previsto, la conselleira Marta Villaverde volvió a demostrar su colaboración, esta vez firmando con el patrón mayor un convenio que permitirá al pósito carrilexo disponer de lo que pidió: 100.000 euros con los que adecentar sus maltrechos bancos de infaunales y ayudar económicamente a las mariscadoras.

Un salvavidas con el que capear el temporal que hace zozobrar a esta cofradía prácticamente desde el covid. Una marejada que empeoró con los temporales de 2023 y que prácticamente ha hundido la nave marisquera con el tren de borrascas del pasado invierno.

Momento de la firma del convenio. / FdV

De ahí la importancia de esos 100.000 euros para intervenir en los bancos de A Concha, Compostela y A Fangueira, con una superficie aproximada de 60.000 metros cuadrados, destinándose el 70% del presupuesto al «sostenimiento económico» de cincuenta mariscadores en turnos de cuatro horas.

De este modo van a poder arar el substrato con tractor y desde embarcación, eliminar piedras en las zonas O Ancho y Ramal, nivelar el terreno y retirar macroalgas que serán tratadas en colectores cedidos por el Concello, según explican en la Consellería do Mar.

A mayores, están previstas medidas «de control de fauna», lo cual debe traducirse en la captura de un depredador tan peligroso para los bivalvos como las ouxas, tratando con ello de realizar estudios analizando el contenido estomacal de estas rayas y efectuando acciones de marcaje científico.