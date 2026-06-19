Medio Rural demuestra sobre el terreno la importancia de suscribir seguros agrarios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó un viñedo de Ribadumia seriamente afectado por las granizadas para poner un ejemplo práctico de lo importante que resulta suscribir seguros agrarios, pues constituyen una herramienta esencial para garantizar la estabilidad económica de las explotaciones frente a fenómenos imprevisibles que pueden comprometer su viabilidad.

Un consejo que acompañó de detalladas explicaciones sobre la colaboración que ofrece en este sentido la Xunta de Galicia, que este año ha reforzado su implicación en la materia con una ampliación de 1,5 millones de euros en las ayudas destinadas a contratar las pólizas, elevando el presupuesto total para este concepto hasta los 11 millones de euros.

La responsable autonómica recordó que las ayudas públicas permiten cubrir hasta el 75% del coste de los seguros, sumando las aportaciones de la Xunta y el Estado, haciendo hincapié en que el plazo para solicitar estas subvenciones permanece abierto durante todo el año. Para añadir que desde 2017 el Gobierno gallego ha destinado más de 60 millones de euros al fomento de los seguros agrarios.

El recorrido de la conselleira por el viñedo de Ribadumia. / Iñaki Abella

Fue así como Gómez, acompañada del presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Isidoro Serantes, hizo un llamamiento a agricultores y ganaderos para que aseguren sus producciones y actúen con responsabilidad ante los riesgos que amenazan la actividad agraria.

Al mismo tiempo, aplaudió la creciente concienciación del sector, destacando un notable aumento del nivel de aseguramiento, especialmente en el ámbito agrícola, donde tradicionalmente se contrataban menos pólizas.

Como muestra de esta evolución, señaló que el capital asegurado en el sector agrícola se ha incrementado un 73 % en los últimos cinco años, hasta situarse en 110,3 millones de euros durante el pasado ejercicio, siendo las producciones con más pólizas las del viñedo, el cultivo de fresa y otros frutos rojos y los cultivos forrajeros.

La conselleira visitó una viña afectada por el granizo. / Iñaki Abella

La titular de Medio Rural, flanqueada también por el alcalde de Ribadumia, David Castro, destacó además que el pasado año se formalizaron en Galicia cerca de 38.000 pólizas de seguros agrarios, con un capital asegurado superior a los 1.200 millones de euros.

Aprovechando su visita a un viñedo de Val do Salnés, la conselleira recordó que la Xunta ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que incluya el mildiu entre las enfermedades subvencionables por los seguros agrarios.

Para a continuación reclamar que también se incorporen nuevas enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, como la dermatosis nodular contagiosa, una medida que calificó de «fundamental» para Galicia.