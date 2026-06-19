Educación recorta un aula en A Lomba y descarta actuar para rebajar el calor

Salvo cambio de criterio, la Consellería de Educación eliminará finalmente el próximo curso una de las tres líneas (aulas) de cuarto curso de Infantil que tenía el colegio A Lomba (Vilagarcía de Arousa). Así lo han adelantado desde la jefatura territorial de Pontevedra de la Consellería en una reunión de la junta de personal. La asociación de padres de alumnos ha recibido la noticia con pesar, si bien todavía confían en que la Xunta se replantee la decisión.

FARO contactó con la Consellería para conocer sus argumentos. Educación apuntó que aún no hay una decisión tomada sobre el número de líneas, puesto que esta se adoptará cuando termine el plazo de matrícula, a partir del 30 de junio. Eso sí, desde la Xunta recuerdan que en Galicia la ratio máxima de alumnos por aula es de 20 niños, y que es menor que en la media de España, donde hay aulas de hasta 25 alumnos.

Según la Xunta, el colegio A Lomba recibió esta primavera 24solicitudes de matrícula para el primer curso del segundo ciclo de Infantil (tres años). Según la ANPA, fueron dos solicitudes más, para un total de 26. De estas, 18 son para la sede principal de A Xunqueira, y las ocho restantes, para el Anexo A Lomba.

La asociación de padres de alumnos (ANPA) trató de tener una reunión con la Consellería, mediante peticiones a inspección y a la propia jefatura de Educación. Pero ni fueron recibidos ni obtuvieron respuesta. Fue entonces cuando la ANPA optó por pedir ayuda a un miembro de la junta de personal. Contactaron con un delegado del sindicato CIG, y le transmitieron las preguntas que tenían para la Consellería, con la esperanza de que la jefatura sí contestase en la junta de personal.

Una línea menos

El primer temor de las familias era a perder una de las líneas educativas de tres años. Hasta este curso, el colegio de A Lomba disponía de tres líneas, o aulas, para esa edad, dos en la sede principal, y una en el Anexo. La ANPA pedía que se mantuviesen las tres para el curso 2026-27, argumentando que, «ya tenemos las instalaciones y el profesorado y, por lo tanto, no le iba a suponer un gasto a mayores a la administración».

Pero, según la ANPA, desde la jefatura avanzaron en la reunión que el curso próximo solo habrá dos líneas en A Lomba. Lo que no han concretado es cual de las unidades se anularía, si la del Anexo, centralizando todo el curso de tres años en la sede principal de A Lomba, o una de las del edificio de A Xunqueira. Si, finalmente, la Xunta opta por esta última solución, habría un aula con ocho alumnos en el Anexo, y otra con 18 en A Lomba. Para la ANPA esta situación es injusta, pues en el primer caso los niños podrán recibir una educación mucho más personalizada y los profesores podrán dedicarle más tiempo a aquellos que tengan dificultades.

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En la misma reunión de la junta de personal, la jefatura explicó que se ha descartado instalar vinilos en la fachada sur de A Lomba para reducir un poco las temperaturas en las aulas que dan a esa parte del colegio.

El Arealonga abandona el Edixgal El colegio Arealonga, de Vilagarcía, también abandona el Edixgal, un proyecto de la Consellería de Educación en el que la mayor parte del trabajo se realiza con ordenadores, con la finalidad de promover la educación digital y ofrecer recursos pedagógicos modernos. El centro vilagarciano apostó por este programa, pensando que la posibilidad de que todos los niños pudiesen acceder a un ordenador sería ventajosa, pero con el tiempo fueron apareciendo las dudas. Las familias se quejaron de que sus hijos pasaban demasiado tiempo delante del ordenador y que, en última instancia, había que imprimir con frecuencia parte del temario. Muchos profesores vieron también que algunos materiales didácticos del Edixgal estaban cojos o mal explicados. Y para empeorar la situación, muchos equipos quedaron obsoletos y empezaron a averiarse. El claustro ya votó el curso pasado a favor de salir del Edixgal, pero continuó en el programa porque le faltaba un año de contrato. Durante este curso probó con el sistema híbrido implantado por la Xunta precisamente para pulir los defectos del Edixgal puro, y aunque el nuevo sistema es mejor, en el Arealonga han decidido mantener su decisión de salir del proyecto. Eso sí, los niños de quinto y sexto cursos de Primaria sí harán algunas tareas a través del Aula Virtual, para trabajar de este modo las destrezas digitales y que vayan adaptándose al modelo híbrido que se emplea en su instituto de referencia, el Castro Alobre, donde sí se trabaja con recursos como el Aula Virtual. Para ello, el Arealonga está mejorando su aula de informática y tendrá algunos portátiles a disposición de los niños.