Descubren restos romanos y castreños en la primera excavación metódica de Punta Cantodorxo

El castro de Punta Cantodorxo, en el municipio de O Grove, está siendo objeto de la primera excavación arqueológica planificada y metódica de su historia.

La intervención, promovida por el Ayuntamiento de O Grove y desarrollada por el Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (Geaat) de la Universidade de Vigo, ya ha permitido confirmar la existencia de restos tanto de la época castreña como de la ocupación romana, ampliando el conocimiento sobre este enclave histórico.

Los trabajos, dirigidos científicamente por el profesor de Arqueología Adolfo Fernández y coordinados sobre el terreno por la investigadora Alba Rodríguez, pretenden comprobar la extensión y el estado de conservación del yacimiento, así como obtener datos que permitan datarlo con precisión y conocer cómo fue la ocupación humana de este espacio.

Aunque Punta Cantodorxo ya había sido objeto de pequeñas intervenciones arqueológicas en el pasado, hasta ahora nunca se había acometido lo que se denomina excavación sistemática. Las actuaciones anteriores permitieron recuperar diversos materiales arqueológicos y restos de fauna, además de cerámicas de la Edad del Hierro, lo que hacía pensar en la existencia de un asentamiento castreño.

La campaña actual se basa en la apertura de cinco sondeos arqueológicos de dos por dos metros distribuidos en distintos puntos del yacimiento. El objetivo es delimitar la extensión del castro y comprender mejor su organización.

Excavaciones en Punta Cantodorxo. / FdV

Los primeros resultados han sido especialmente prometedores. Los arqueólogos han localizado estructuras correspondientes a viviendas, además de abundante material arqueológico, entre el que figuran cerámicas comunes y fragmentos de ánforas. Asimismo, han aparecido elementos que el equipo investigador atribuye a época romana.

Estos hallazgos no solo confirman definitivamente la existencia del castro de Punta Cantodorxo, sino que también demuestran que el lugar continuó habitado durante la dominación romana. Según las primeras valoraciones del equipo, la ocupación del enclave se prolongó, al menos, hasta el siglo I después de Cristo, lo que amplía la cronología conocida del yacimiento.

La investigadora Alba Rodríguez destaca que las catas realizadas han ofrecido «resultados positivos», al permitir identificar restos bien conservados que facilitarán tanto la datación del asentamiento como la caracterización de las distintas fases de ocupación.

El yacimiento de Adro Vello sale a flote / M. Muñiz

Con la nueva intervención en Punta Cantodorxo, los investigadores confían en aportar información inédita sobre la evolución del poblamiento en la península de O Grove y sobre la transición entre las comunidades castreñas y la presencia romana en la costa atlántica gallega.

La actividad arqueológica del Geaat en O Grove continuará además durante las próximas semanas con una nueva campaña en el yacimiento de Adro Vello, situado en la parroquia de San Vicente.

En este enclave, el grupo de investigación ha desarrollado durante los últimos cuatro años diversas excavaciones financiadas por la Xunta de Galicia, cuyos resultados han permitido reconstruir cerca de dieciocho siglos de ocupación continuada, convirtiéndolo en uno de los yacimientos más relevantes del litoral gallego.