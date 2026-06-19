Crisis laboral entre los trabajadores y la concesionaria de la Escola de Música

Trabajadores del Conservatorio elemental y la Escola de Música de Cambados denuncian la situación que vienen padeciendo desde hace tiempo y el trato que les dispensa la concesionaria del servicio. Así, en el local del sindicato CIG, explicaron que tienen contratos fijos discontinuos durante nueve meses, donde solo computan las horas semanales de clase y no las tutorías, las audiciones a las diferentes pruebas.

El representante de los trabajadores aseguraba durante su comparecencia que «llevamos desde el mes de febrero pidiendo documentación que nos pertenece, pero seguimos sin recibirla». Y es que las condiciones de los trabajadores no ha mejorado en derechos en los últimos años, reclamando a la concesionaria una serie de mejoras que van desde tres horas a mayores de las horas de clase para todas las actividades que el claustro debe asumir, que se cumplan los contratos de diez meses con un mes de vacaciones y una subida económica que sería escalonada e incrementado el precio por hora del servicio en los pliegos hasta los 20 euros.

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El contrato actual lleva caducado desde 2024 y está prorrogado mientras el Concello redacta los pliegos de un nuevo concurso, unos pliegos en los que los trabajadores esperan que se blinden sus condiciones laborales.