El CPI Progreso de Catoira homenajea a un administrativo que se marcha a Redondela tras 23 años

El pasado mes de octubre la comunidad educativa del CPI Progreso (Catoira) se reunía en el patio del centro para rendir un emotivo homenaje a Rosa Isorna Portugués, que se jubilaba a los 72 años de edad, después de 46 ejerciendo como cocinera y, para muchos niños casi como una «segunda madre».

Su familia, compañeras de profesión, los demás trabajadores del centro, la dirección, docentes y alumnos quisieron transmitirle su cariño y admiración, que es lo mismo que han expresado esta semana a quien todos conocen como Xurxo, que ejerció como administrativo del colegio vikingo desde 2003.

El curso que viene estará trabajando en un instituto de Redondela, por lo que todos en el CPI Progreso quisieron hacerle una despedida a lo grande.

El homenaje a Rosa Isorna Portugués, que se jubila a los 72 años después de 46 ejerciendo como cocinera y «segunda madre» en el CPI Progreso de Catoira. / FdV

Fernando San Martín, el director explica que las familias, docentes, personal de cocina, de limpieza y conserjería se reunieron de nuevo en el patio para homenajear a Xurxo.

Que es lo que hicieron, también, una alumna de 4º de ESO llamada Azeb, que tocó una pieza con chelo, y las estudiantes que, en nombre del alumnado, la dirección y todo el personal del centro, «le dedicaron unas emotivas y agradecidas palabras».

Asimismo, el centro educativo y la asociación de padres y madres de alumnos entregaron a Xurxo varios obsequios, «tratando así de reconocer su labor durante 23 años en nuestro colegio, trabajando siempre por y para la comunidad educativa», remarca Fernando San Martín.