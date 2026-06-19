El CPI Progreso de Catoira homenajea a un administrativo que se marcha a Redondela tras 23 años
La comunidad educativa se volcó en la despedida de Xurxo
El pasado mes de octubre la comunidad educativa del CPI Progreso (Catoira) se reunía en el patio del centro para rendir un emotivo homenaje a Rosa Isorna Portugués, que se jubilaba a los 72 años de edad, después de 46 ejerciendo como cocinera y, para muchos niños casi como una «segunda madre».
Su familia, compañeras de profesión, los demás trabajadores del centro, la dirección, docentes y alumnos quisieron transmitirle su cariño y admiración, que es lo mismo que han expresado esta semana a quien todos conocen como Xurxo, que ejerció como administrativo del colegio vikingo desde 2003.
El curso que viene estará trabajando en un instituto de Redondela, por lo que todos en el CPI Progreso quisieron hacerle una despedida a lo grande.
Fernando San Martín, el director explica que las familias, docentes, personal de cocina, de limpieza y conserjería se reunieron de nuevo en el patio para homenajear a Xurxo.
Que es lo que hicieron, también, una alumna de 4º de ESO llamada Azeb, que tocó una pieza con chelo, y las estudiantes que, en nombre del alumnado, la dirección y todo el personal del centro, «le dedicaron unas emotivas y agradecidas palabras».
Asimismo, el centro educativo y la asociación de padres y madres de alumnos entregaron a Xurxo varios obsequios, «tratando así de reconocer su labor durante 23 años en nuestro colegio, trabajando siempre por y para la comunidad educativa», remarca Fernando San Martín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- El clan Charlín, un vínculo eterno con el tráfico de drogas
- Dos tiendas infantiles de O Salnés denuncian sanciones «abusivas» por sus ventas online
- La red que integraba a los Charlín regaba de cocaína toda la península
- Un hombre y una mujer amedrentan a una dependienta con un cuchillo en un atraco, en Vilagarcía
- El Aquampark de Meis retrasa su apertura hasta 2027 por problemas en los accesos
- Condenado por agresión sexual continuada a una compañera de trabajo con déficit cognitivo