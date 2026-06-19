El Clasclás abre un fin de semana de lo más musical en Vilagarcía

Vilagarcía da la bienvenida al verano con un fin de semana marcado por la música y por una programación pensada para públicos muy diversos. El Clasclás, la Festa da Música y la despedida del ciclo Ágora Vermú! coincidirán entre el Auditorio Municipal, la plaza de la II República y Vilaxoán.

La novena edición del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía arrancará este sábado en el Auditorio con la Orquesta Sinfónica de Galicia y su coro. Bajo la dirección de Carlos Mena, la formación interpretará «A paixón espiritual», con la Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, y las voces solistas de Jone Martínez, Juan Sancho, Josep-Ramon Olivé y José Coca. Las entradas ya están agotadas.

El domingo, la música saldrá a la calle con la Festa da Música, que reunirá de 12.00 a 14.00 horas en la plaza de la II República a la agrupación Nydia y a la asociación D’Vuelta. Participarán 120 personas en espectáculos de animación con voz en directo y coreografías para conmemorar la efeméride internacional del 21 de junio.

También el domingo, a las 13.00 horas, Vilaxoán despedirá el Ágora Vermú! con Amaramar en la plaza Rafael Pazos. El grupo indie rock, nacido en Santiago en 2024, llevará al escenario sus sonidos de raíz marítima, guitarras distorsionadas, atmósferas electrónicas y melodías directas.

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La jornada se cerrará a las 21.00 horas en el Auditorio con el segundo concierto del Clasclás. Bambú Ensemble, con entradas también agotadas, ofrecerá «Paixón e mocidade», un diálogo entre tradición y creación actual con obras de Glière, Shostakovich y Martínez Campos.