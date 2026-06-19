Catoira exige acelerar la concentración parcelaria y rechaza que el proceso se prolongue hasta 2029

El Ayuntamiento de Catoira ha reclamado a la Xunta de Galicia y a las empresas adjudicatarias de la concentración parcelaria del municipio que agilicen al máximo los trabajos para evitar que el proceso, iniciado hace ya 26 años, se prolongue hasta 2029. El alcalde, Xoán Castaño, considera «inaceptable» el calendario actual y sostiene que los propietarios afectados no pueden seguir esperando durante más tiempo.

El regidor realizó estas declaraciones tras la reunión celebrada esta semana para analizar el estado de la concentración parcelaria, en la que la Xunta presentó el nuevo cronograma de ejecución y las empresas responsables de completar los trabajos tanto en la zona Catoira Norte como en Catoira Sur.

«Llevamos un cuarto de siglo con la tramitación de la parcelaria. La gente está cansada y la sensación es que esto nunca termina. Los nuevos contratos finalizan en 2029, pero sinceramente creo que no podemos permitirnos esperar tanto», afirmó Castaño.

La concentración parcelaria de Catoira se encuentra dividida en dos ámbitos de actuación con diferentes grados de avance. En la zona Sur, la más retrasada, las empresas Topgal SL y Sial Ingeniería asumirán el levantamiento topográfico pendiente y la corrección de los trabajos realizados por la anterior adjudicataria, cuyo contrato fue rescindido al incumplir los plazos previstos y presentar una documentación que no reunía la calidad exigida. Según se explicó durante la reunión, la empresa no llegó a percibir el pago por los trabajos ejecutados debido a las deficiencias detectadas.

Una protesta vecinal por la tardanza de la parcelaria de Catoira, el año pasado. / Noé Parga

Por su parte, Enseros S.L. será la encargada de elaborar las bases de la concentración parcelaria, un documento fundamental para identificar y catalogar todas las propiedades incluidas en el proceso. Tanto la Xunta como las empresas insistieron en la necesidad de contar con la colaboración de los propietarios para facilitar el desarrollo de esta fase.

En la zona Norte, una vez resueltos los recursos presentados por los titulares de las fincas, la empresa Lagares Oca llevará a cabo el levantamiento del perímetro correspondiente a ríos, cauces, caminos principales y zonas excluidas, además de redactar el acuerdo provisional de adjudicación de las nuevas parcelas, paso previo a la asignación definitiva.

Durante el encuentro también se anunció la apertura de un nuevo plazo para que los propietarios puedan modificar sus preferencias sobre la ubicación de las parcelas adjudicadas o indicar una referencia concreta en caso de no haberlo hecho anteriormente. Como novedad, se habilitarán dos canales de WhatsApp para mantener una comunicación más ágil y directa con las personas afectadas.

Una reunión de vecinos para debatir sobre la parcelaria, en 2025. / Noe Parga

Pese a estos avances, el alcalde considera que los plazos siguen siendo excesivos. El contrato fija un máximo de 30 meses para completar los trabajos pendientes, una previsión que Castaño juzga desproporcionada.

«La vecindad no puede seguir esperando indefinidamente. Sabemos que queda mucho trabajo técnico, pero también creemos que las empresas tienen capacidad para acelerar los procedimientos y finalizar los trabajos en un plazo mucho más razonable que dos años y medio», manifestó.

El regidor considera que la concentración parcelaria de la zona Norte podría completarse aproximadamente en un año si existe voluntad por parte de todas las administraciones y empresas implicadas.

Por ello, el Ayuntamiento de Catoira solicita a la Xunta un seguimiento exhaustivo del trabajo de las adjudicatarias y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar nuevos retrasos. Al mismo tiempo, el Gobierno local se compromete a continuar informando y acompañando a los propietarios durante las próximas fases de un proceso que considera estratégico para el desarrollo del municipio y para mejorar la estructura de las explotaciones agrarias.