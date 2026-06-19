Casa Samuel de Meis celebra su 80 cumpleaños con una fiesta

El bar de carretera, cafetería, restaurante y local de expedición de apuestas que es Casa Samuel, en Vilanoviña (Meis), celebra mañana su fiesta de cumpleaños. Nada menos que 80 han pasado desde que Samuel Blanco fundara este exitoso negocio, nacido como oficina de correos, ultramarinos y punto de venta de loterías que ahora regenta su nieto, Alfonso Blanco Tío.

La celebración comenzará a las cinco de la tarde, con juegos y talleres infantiles, continuará con un concierto de Giulia Bianco y se completará con las actuaciones de Dani Barreiro and Friends y de La Yaya Dj, además de incluir fuegos artificiales y otros alicientes.

El cartel de la fiesta. / FdV

Casa Samuel es uno de esos establecimientos que no solo destacan por atraer a multitud de clientes del entorno más próximo, sino también por recibir visitantes de toda la comarca e incluso de otros puntos de la provincia.

Es, explica el propio Alfonso Blanco, «un punto de encuentro para la comunidad», lo cual recuerda mucho y da continuidad al objetivo que se había marcado su fundador.

Un lugar «donde se comparte, se conversa, se juega y se brinda» en el que «cada café, cada sonrisa y cada boleto de lotería son parte de una historia que continúa escribiéndose día a día», esgrime el actual propietario de esta empresa del Concello de Meis.

La zona de bar de Casa Samuel. / M. Méndez

«No solo servimos cafés o comidas, sino que nuestra propuesta abarca desde desayunos completos hasta vinos gallegos, prensa diaria y cócteles en un espacio donde lo de siempre se encuentra con lo nuevo, creando un ambiente acogedor que conserva la esencia de nuestra aldea», explican en Casa Samuel, donde destaca la existencia de espacios infantiles «pensados para que los peques estén entretenidos, seguros y siempre a la vista, jugando y disfrutando mientras los papás pueden tomar algo con total tranquilidad».

Al igual que destaca su papel como «bar pet friendly», con espacios acondicionados para que los clientes compartan la experiencia con sus mascotas e incluso «un pequeño aviario especies que llaman la atención de grandes y pequeños».

Así, aprovechando su 80 cumpleaños para presentarse como «un lugar único en la zona», Casa Samuel complementa una oferta hostelera con «un espacio cómodo, versátil y cercano reservado a eventos, reuniones, celebraciones familiares y encuentros de grupos en los que disfrutar de momentos especiales acompañados de nuestra gastronomía tradicional y un servicio personalizado».