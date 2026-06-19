Cambados celebra el Día do Ioga en la Fundación Manolo Paz

La Fundación Manolo Paz acogerá el próximo 27 de junio la celebración del Día do Ioga en Cambados, una jornada completa de actividades gratuitas pensadas para acercar esta práctica a todos los públicos. La iniciativa, organizada por las concejalías de Mocidade, Deporte, Sanidade e Servizos Sociais, combinará salud, bienestar físico y mental, arte y naturaleza en un «marco incomparable», según destacó el alcalde, Samuel Lago.

El programa arrancará a las 10.00 horas con un aula de meditación a cargo de Olga Castuera, del Centro Imagínate. A las 11.30 horas será el turno del hatha yoga con Aldy Bisio, de la Escuela EnArmonía, y a las 13.00 horas Carlos Tizón impartirá una sesión de mindfulness. La actividad se retomará por la tarde con yoga en familia, a las 16.30 horas, con Myriam Viéitez; vinyasa yoga, a las 18.00 horas, con Agus González; y yin yoga con baño sonoro, a las 19.30 horas, con Daniel, de EnArmonía.

Myriam Viéitez explicó que el objetivo es «dar a conocer diferentes estilos de yoga», sumar a estudios y profesores de la comarca y «hacer comunidad». No será necesaria inscripción previa: bastará con acudir 15 minutos antes del inicio de la sesión elegida. Tampoco se exige experiencia ni una condición física concreta. «Si se puede respirar, se puede hacer yoga», señaló Viéitez, que invitó a participar con ropa cómoda y esterilla.

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La jornada contará además con un stand de comida casera a precios populares, dulces argentinos, agua y fruta aportadas por el Concello. Olga Castuera abrirá el programa con una propuesta dirigida también a quienes nunca han meditado: «Vamos a intentar bajar el ruido de la mente y llevar a la persona al cuerpo y a la conciencia».