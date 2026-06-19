Augas de Galicia iniciará en breve la licitación de la ampliación de Treviscoso

Seis millones de euros. Esa es la inversión que se va a realizar Augas de Galicia en mejorar la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Treviscoso, que da suministro a gran parte de la comarca de O Salnés. El proyecto de la ampliación, que ya ha superado la fase de supervisión técnica, se encuentra a punto de iniciar su licitación, tal y como han explicado a David Castro, presidente del ente, los técnicos de Augas de Galicia en una reunión mantenida esta mañana.

El proyecto prevé incrementar la capacidad de potabilización desde los actuales 320 litros por segundo hasta aproximadamente los 640, además de ampliar la capacidad de almacenamiento mediante nuevos depósitos de regulación, así como mejorar distintos elementos estructurales de instalación. Todo esto garantizará el suministro en los períodos de máxima demanda, sobre todo, en los meses centrales del verano. Se trata de una actuación estratégica para una comarca que registra cada año cifras récord de consumo de agua y que necesita infraestructuras dimensionadas para los miles de visitantes que recibe.

Tubería a O Grove

Otra de las cuentas pendientes que la Mancomunidade tiene con Augas de Galicia es la tubería a O Grove. El ente presidido por David Castro presentó a Augas de Galicia el anteproyecto de una tubería destinada a reforzar el abastecimiento a los municipios de O Grove y Sanxenxo, infraestructura considerada prioritaria para resolver las limitaciones que presenta ola red actual. La propuesta aprovecha las sinergias generadas por el proyecto de una senda litoral que impulsa Sanxenxo, permitiendo compatibilizar ambas actuaciones y reduciendo tanto el impacto ambiental como los costes de ejecución. La solución supone una alternativa más eficiente frente a otras opciones estudiadas en los últimos años. Además, permitirá dotar al sistema de una mayor seguridad.

La alternativa es algo que Augas de Galicia ve con muy buenos ojos, considerándola viable. El siguiente paso es solicitar la elaboración del correspondiente proyecto técnico de ejecución, documento que permitirá avanzar en la tramitación administrativa y en la búsqueda de financiación para hacer realidad está obra, clave para el futuro hídrico de O Salnés y que cubrirá una demanda histórica que se venía realizando no solo desde O Grove, sino también desde toda la Mancomunidade.

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El presidente de la Mancomunidade, David Castro, destacó la coordinación existente entre los municipios que integran el ente que preside y Augas de Galicia, la cual «está permitiendo avanzar en proyectos fundamentales para garantizar el abastecimiento del agua en las próximas décadas». Insiste Castro en que «estamos hablando de inversiones estratégicas que darán respuesta a problemas históricos y que permitan disponer de una red más moderna». Castro mantiene que, tanto la tubería a O Grove, como la ampliación de la ETAP forman parte de una planificación integral orientada a reforzar la seguridad hídrica.