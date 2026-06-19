Ádega muestra sus 50 años de memorias

La historia del Cine Club Ádega no cabe solo en una pantalla. También se guarda en carteles, programas, proyectores, fotografías, butacas, documentos, recuerdos y en esa memoria colectiva que convierte cada sesión en algo más que una película. Todo ese material forma ahora parte de la exposición «50 anos de cine. Unha mirada compartida», inaugurada este viernes en la sala Rivas Briones dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de una entidad que ha hecho del cine un espacio de encuentro, cultura y resistencia sentimental en Vilagarcía.

La muestra ocupa las dos plantas de la sala y propone un recorrido cronológico por la trayectoria de Ádega desde el inicio de su actividad, en 1976, hasta la actualidad. Fernando López, presidente del Cine Club, subraya que no se trata únicamente de una exposición fotográfica. «No son fotos solo, es toda la documentación y materiales que tenía el cine club almacenado», explica. Ese archivo, conservado durante décadas, permite reconstruir no solo la evolución de la asociación, sino también una parte esencial de la historia audiovisual de la ciudad.

El itinerario recuerda los primeros pasos de Ádega, sus sesiones fundacionales, la relación con diferentes eventos culturales, la cartelería de películas, las iniciativas pensadas para niños y la voluntad constante de acercar el cine a públicos diversos. Todavía permanece en la memoria de muchos socios la proyección de «O corno de cabra», uno de esos títulos que forman parte del imaginario inicial del colectivo. Medio siglo después, aquel impulso sigue vivo en una exposición que convierte el archivo en relato.

Entre las piezas reunidas figuran proyectores históricos, materiales de programación y elementos vinculados a los espacios en los que el cine fue creciendo en Vilagarcía. Uno de los objetos con mayor carga simbólica es el primer proyector que utilizó el Cine Club cuando abrió etapa en el Auditorio de la Caja de Ahorros de Vigo. «Son piezas de museo y de la historia de la ciudad», resume Fernando López. La exposición también lanza un guiño a los viejos cines vilagarcianos, con presencia de butacas y de las icónicas letras del desaparecido Fantasio.

La extensa documentación tiene un alto valor. / Noe Parga

El trabajo de documentación y montaje fue coordinado por la comisaria Marta Villar, que contó con la colaboración de muchas personas para revisar, ordenar y contextualizar un volumen muy amplio de material. La preparación se intensificó desde principios de mes hasta dar forma a una muestra que no solo celebra una efeméride, sino que reivindica el valor de conservar la memoria cultural de una villa.

La inauguración reunió al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, a miembros de Ádega, socios históricos y numerosos aficionados a la gran pantalla. El acto contó además con la música en directo del grupo Futuro Imperfecto, en una apertura que tuvo tanto de celebración como de reencuentro. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto.

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El aniversario tendrá continuidad en la Semana de Cine, que se celebrará del 3 al 8 de agosto. Para esa cita, Fernando López prepara el documental «A mirada compartida. Reflexo dunha vila», una pieza que prolongará el espíritu de esta exposición y que volverá a mirar al cine como reflejo de una comunidad. Porque, en Vilagarcía, la historia de Ádega es también la historia de varias generaciones aprendiendo a mirar juntas.