Sanidad
La Xunta sitúa el final de la obra del centro de salud a principios de 2027
La Xunta responde al socialista Julio Torrado que los trabajos marchan a buen ritmo
Las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía de Arousa estarán terminadas en el primer trimestre de 2027, según el director general de Atención Primaria e Comunitaria del Sergas, Salvador Mariño-Ageitos, que ha contestado en el Parlamento a las preguntas realizadas por el diputado socialista Julio Torrado.
Según el directivo del Sergas, la obra ya está ejecutada al 34 por ciento. Además, descartó que la apertura del nuevo edificio sanitario suponga el cierre del consultorio de Vilaxoán, un asunto que preocupa a los vecinos y sobre la que también preguntó el PSOE.
Mariño-Ageitos indicó que la obra está movilizando una inversión de 19 millones de euros, y que el nuevo edificio contará con 60 consultas, 20 más que las actuales, y ofrecerá servicios como 17 consultas de medicina familiar y comunitaria, 17 de enfermería de adultos, cinco de pediatría y otras tantas de enfermería pediátrica, una unidad de salud de la mujer, dos consultas de farmacia o una sala de aislamiento.
Desde la Consellería de Sanidade han apuntado que «la construcción del nuevo centro de salud también permitirá ampliar los servicios de fisioterapia, salud bucodental y el Punto de Atención Continuada (PAC). Además, acogerá la Unidad de Atención a la Drogodependencia de Vilagarcía de Arousa».
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