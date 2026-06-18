Vilagarcía
Troquiña renovará la pasarela de madera sobre el río Tripeira en la playa de A Concha
La obra cuesta 20.000 euros y el plazo de ejecución es de dos meses
La empresa vilagarciana Troquiña será la encargada de acometer la obra de renovación de la pasarela de madera sobre el río Tripeira, en la playa de A Concha. El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de adjudicar la actuación por importe de 19.913 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
Con esta intervención mejorará considerablemente la imagen que ofrece el primer tramo de la playa urbana de Vilagarcía, especialmente al haber concluido la obra de recuperación de la fachada marítima de O Ramal, situada en la misma zona.
«La renovación de la pasarela y de los elementos que bordean las márgenes del arroyo es una actuación necesaria debido al avanzado estado de deterioro que presenta la actual instalación por el paso del tiempo y la exposición a la intemperie y al ambiente salino», señala el Concello en un comunicado.
Además de la parte estética, la obra mejorará la accesibilidad y la seguridad de los peatones que frecuentan la zona todo el año, a los que ya se suman un buen número de bañistas con la llegada del calor. Los trabajos consistirán en la sustitución de las barandillas protectoras de madera que delimitan ambas márgenes del arroyo, en el tramo más próximo a la tierra.
En la parte central, se arreglará la estructura y el suelo de la pasarela y, en la zona más próxima al mar, se retirarán los actuales vallados de madera y se colocarán otros confeccionados mediante la instalación de 46 postes unidos con cuerda. La adjudicataria comenzará la actuación tan pronto como reciba los materiales necesarios.
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