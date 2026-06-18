Las rías empiezan a sacudirse el episodio tóxico y reabren de golpe 14 polígonos mejilloneros

El episodio tóxico primaveral que desde abril azota a las rías gallegas y que llegó a cerrar absolutamente todas las bateas de mejillón y ostra de la comunidad autónoma parece empezar a remitir. ¡Ahora sí!

Prueba de ello es la reapertura de catorce polígonos bateeiros y tres bancos de infaunales decretada esta misma mañana por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar). Es decir, que a estas alturas hay tantos polígonos abiertos en Galicia como cerrados.

En cualquier caso, con episodios naturales como estos nunca hay que lanzar las campanas al vuelo, ya que lo que hoy es un descenso de células tóxicas que permite reabrir un polígono puede convertirse en un repunte y un nuevo cierre dentro de solo unos días.

Incremento de células

Prueba de ello es que mientras la toxicidad baja y permite reabrir polígonos en determinados puntos de Arousa y Vigo, los dinoflagelados que causan los cierres experimentaban ayer un «incremento significativo» en las estaciones de medición de Combarro, Raxó, Cabalo de Bueu, Festiñazo, Boca Sur y Boca Norte de la ría de Pontevedra. Además de apreciarse incrementos en las estaciones viguesas Boca Norte y Liméns.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Sea como fuere, en la Consellería do Mar confirma la remisión de los dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP), que era la que estaba bloqueando una parte de la actividad marisquera y la totalidad del mercado del mejillón.

El optimismo de la Consellería se debe a que en el último informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar se aprecia un descenso de células considerado «significativo» en las estaciones oceanográficas de Moaña, Rande, Samil, Baiona, Rianxo, Xidoiros, Vilanova, Vilagarcía, Muros, Esteiro y As Basoñas,

En resumen, que las reaperturas invitan al optimismo y constituyen «un importante balón de oxígeno para el sector productivo da cadena mar-industria». Sobre todo porque entre los polígonos reabiertos se encuentran algunos de los más productivos de Galicia.

Manuel Méndez

En la ría de Arousa se recupera la actividad en los polígonos Ribeira B y C, Pobra H, B, C y D, en los Cambados A2, E, A1, C (Norte) y C (Sur), y en el Grove A, mientras que en la ría de Vigo vuelven a estar operativos los viveros flotantes del Cangas E y los Redondela A y E.

Esto es tanto como decir que en la arousana hay una veintena de polígonos disponibles y solo cuatro cerrados: los de O Grove.

En la de Vigo son seis lo abiertos y otros tantos los clausurados, como son el Vigo A y los Cangas F, G, H, C y D.

Pontevedra

En la ría de Pontevedra, tradicionalmente la más castigada por las biotoxinas marinas, siguen todas las bateas cerradas. Como lo están en Ares-Betanzos, Baiona, Camariñas y Muros-Noia.

Desde el Intecmar destacan que la remisión del episodio tóxico, que estaba siendo más lenta de lo habitual y de lo deseado, se debe a las actuales condiciones meteorológicas, pues propician una más rápida renovación del agua de las rías, «acelerando el proceso de desintoxicación natural de los moluscos».

Manuel Méndez

En el departamento que dirige Marta Villaverde muestran su satisfacción por este cambio en la situación de las rías, pues «la mitad de los polígonos bateeiros están de nuevo en plena actividad comercial».

Una evolución positiva que «se hace extensiva a los polígonos especializados en el cultivo de ostra, donde la estabilidad es case absoluta, con tres de los cuatro polígonos ya operativos».

En cuanto a la situación de infaunales como la almeja, navaja, berberecho o longueirón, el Intecmar autorizó la reapertura de las zonas III.1, III.2 y IV.1 de la ría de Pontevedra, que de este modo vuelve a estar completamente disponible.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

«Los datos constatan una recuperación integral de los arenales gallegos, pues de las 39 áreas de producción controladas por la Administración autonómica solo cinco se mantienen cerradas en la actualidad por precaución sanitaria, como son las de Cedeira, Viveiro-Celeiro, Vicedo-Barqueiro, Baldaio y la Zona II de Muros-Noia.

Ni que decir tiene que disponer de 34 zonas de infaunales activas«garantiza el suministro de bivalvos con totales garantías de calidad y seguridad alimentaria en los mercados». Al menos lo garantiza porque carecen de toxicidad. Otra cosa es que esos bancos dispongan de marisco que sea comercializable y que resulte suficiente para atender toda la demanda existente.

Como no podía ser de otra manera, la Consellería garantiza que los técnicos del Intecmar «mantienen un estricto despliegue analítico para monitorizar la presencia da microalgas en el agua». Hoy mismo, sin ir más lejos, se muestrean cuatro polígonos de la ría de Pontevedra.

De este modo, el Laboratorio de Referencia Nacional que dirige Covadonga Salgado «sigue trabajando intensamente en la recogida y procesamiento de muestras para emitir nuevos informes de situación en las próximas horas y autorizar nuevas reaperturas de forma gradual en cuanto los parámetros biológicos ratifiquen la total seguridad del producto en los mercados», sentencian en la Consellería de Marta Villaverde.

La misma en la que insisten, por activa y por pasiva, en que se evite consumir producto que no sea comercializado y/o adquirido por los cauces reglamentarios.