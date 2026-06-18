La red que integraba a los Charlín regaba de cocaína toda la península

La organización desarticulada esta semana no solo estaba formada por viejos conocidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es el caso de los hermanos Gabriel y José Benito Charlín Paz, sino que manejaba grandes cantidades de cocaína con las que regaba gran parte de la península, especialmente la capital de España, Madrid, y Portugal. El detonante de la operación acabaría siendo la aprehensión de un alijo de entre 50 y 100 kilos de cocaína que se localizó en un vehículo interceptado en la A-52, a la altura de Verín hace tan solo unos días y que conducía un ciudadano de los balcanes.

El operativo sirvió de detonante para deshacer la madeja e ir identificando el papel de cada uno de los detenidos, un trabajo que se vio empañado por el suceso del pasado miércoles en Corvillón, donde un agente acabó con la vida de Jonathan Señoráns Trigo mediante un disparo. Además de los Charlín, en el grupo de detenidos hay nombres bastante conocidos, como es el caso de Marcelino B., que hace tan solo tres años ya recibió la «visita» de la Guardia Civil, que localizó 200 kilogramos de cocaína en un zulo que escondía en una nave agrícola de Zamar. Al igual que él, la mayor parte de los detenidos en la operación, que se ha saldado con un total de 14, cuentan con antecedentes vinculados al tráfico de drogas.

Despliegue policila en el exterior de la Comisaría de Policía Nacional / Iñaki Abella

Aunque algunos de ellos ya quedaron en libertad en sede policial, la mayor parte de ellos se encuentran en estos momentos en el juzgado, declarando ante la titular del Tribunal de Instancia e Instrucción, Sala Número 1 de Vilagarcía, que decidirá si es necesaria su entrada en prisión o si los deja en libertad con medidas cautelares.

Aunque todo hacía presagiar que esas declaraciones se iniciarían a primera hora de la mañana, sobre todo por el despliegue policial que se veía ante la Comisaría y el juzgado, lo cierto es que la juez no comenzó a reclamarlos hasta las 17.00 horas, iniciando un lento goteo de detenidos desde los calabozos hasta la sala judicial. En el exterior, un buen número de familiares aguardaban acontecimientos y se reunían de manera constante con los abogados para conocer cuáles son las acusaciones que se plantean y si su familiar corre el riesgo de entrar en prisión o evitarla. Al cierre de esta edición, todavía no se había decidido si se decretaba prisión o no para ellos.

En lo que respecta a lo ocurrido en Corvillón, con la muerte por un disparo de un Policía Nacional de Jonathan Señoráns Trigo, la Guardia Civil ya ha tomado declaración al presunto responsable de ese fatal disparo y a varios de sus compañeros. El caso, que se encuentra en manos del Tribunal de Instancia e Instrucción, Sala Número 4 de Cambados como un presunto delito de homicidio, permanece bajo secreto de sumario. Sin embargo, la familia del joven y su abogado siguen insistiendo que Señoráns en ningún momento esgrimió un arma o mostró una actitud agresiva hacia los agentes como para recibir un disparo que acabase con su vida una hora después, tras ingresar en el Hospital de O Salnés. Eso les ha llevado a solicitar su personación como acusación particular en la causa. El joven recibió sepultura el pasado miércoles en Santa Mariña.

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Un dcetenido escoltado por agentes de la Policía Nacional. / Iñaki Abella

La operación se desató el pasado martes de forma simultánea en los municipios de Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia, además de en Vigo y Madrid, llevando a los agentes a realizar una veintena de registros y 13 detenciones, a la que hay que sumar la del detenido en Verín. La mayoría de estos registros se realizaron en Vilagarcía, localidad de la que son varios de los detenidos, con presencia policial en puntos del municipio como las calles Moreira Casal y San Roque o en Rubiáns e incluso Bamio. En Vilanova, la operación se centró en una vivienda de la zona de O Cabo construida en su día por el ya fallecido José Benito Charlín Gama, hermano del patriarca, en la que residen sus dos hijos, Gabriel y José Benito, que se encuentran entre los detenidos. En Ribadumia, el registro se realizó en un chalé de la calle de A Gándara.